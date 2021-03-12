كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 118 مليونا وكندا تبرئ لقاح "أسترازينيكا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن ما يزيد على 118.38 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى مليونين و751263.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

6470 إصابة جديدة بالمكسيك

سجلت وزارة الصحة المكسيكية، الخميس، 6470 إصابة جديدة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا و654 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و151 ألفاً و28 حالة والوفيات إلى 193142.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين والوفيات أعلى بكثير على الأرجح من الحالات المؤكدة.





كندا: لقاح أسترازينيكا "آمن"

أكدت كندا، الخميس، أن لقاح شركة أسترازينيكا للوقاية من "كوفيد-19" آمن، وذلك بعد تعليق الدنمارك والنرويج استخدامه وسط تقارير عن تكون جلطات دموية لدى بعض الذين حصلوا على اللقاح.

وأوضحت إدارة الصحة في بيان إنها "على دراية بالتقارير عن عوارض جانبية في أوروبا عقب التطعيم بلقاح أسترازينيكا للوقاية من كورونا، وتود أن تطمئن الكنديين بأن فوائد اللقاح ما زالت تفوق مخاطره".

وأضافت: "لا يوجد في الوقت الحالي ما يشير إلى أن اللقاح تسبب في تلك العوارض".

وتسلمت كندا الأسبوع الماضي 500 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، وتتوقع تسلم 1.5 مليون أخرى بحلول مايو/أيار.

وطلبت الحكومة شراء 20 مليون جرعة إجمالاً من لقاح أسترازينيكا.





الصين تسجل 9 إصابات جديدة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، تسجيل البر الرئيسي تسع إصابات جديدة بـ"كوفيد-19" الخميس، مقارنة مع 11 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وبلغ عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض عشرة، دون تغير عن اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 90027 حالات، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.





لليوم الثاني.. أكثر من 2000 وفاة بالبرازيل

سجلت وزارة الصحة البرازيلية، الخميس، 2233 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهو اليوم الثاني على التوالي الذي يتجاوز فيه العدد 2000.

وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 75412 ليرتفع الإجمالي في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 11 مليوناً و277 ألفاً و717.

وبلغ عدد الوفيات الإجمالي 272889، في ثالث أكبر انتشار للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند.



