عمدة مدينة أمريكية أمام القضاء لـ"رفضه إنهاء فرض الكمامات"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفعت النيابة في تكساس دعوى قضائية ضد سلطات مدينة أوستن، لعدم امتثالها إلى تعليمات الحاكم بإلغاء الارتداء الإجباري للكمامات لمكافحة كورونا.

وقالت قناة CNN، الخميس، إن المدعي العام في الولاية كين باكستون، قدم هذه الدعوى إلى محكمة دائرة ترافيس، حيث تقع مدينة أوستن، والمدعى عليهم في القضية، هم عمدة أوستن ستيف أدلر، وقاضي دائرة ترافيس آندي براون، ومارك إسكوت رئيس قسم الصحة في أوستن، وجميعهم من الحزب الديمقراطي.

وتأمل النيابة العامة، إجبارهم عبر القضاء، على الامتثال لتعليمات حاكم الولاية، الجمهوري غريغ أبوت، الذي ألغى في بداية مارس نظام ارتداء الكمامات الإلزامي في الولاية، كما رفع القيود المفروضة على عمل المؤسسات.

وقال النائب العام للولاية، في تغريدة على "تويتر" إنه دعا في السابق سلطات المدينة والدائرة إلى تنفيذ أمر حاكم الولاية، لكن دون جدوى. وأضاف "باكستون": "لذلك سأذهب إلى المحكمة".

وإلى جانب ولاية تكساس، صدرت مؤخرا عن سلطات ولايات وايومنغ وميسيسيبي وماريلاند وأوكلاهوما، التي يرأسها أيضا جمهوريون، قرارات بإلغاء نظام الكمامات الإلزامي، وهو ما أثار انتقاد الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعمل إدارته بكل قوة لتوفير ملايين اللقاحات لتطعيم الأمريكيين ضد فيروس كورونا، مؤكدا أن المعركة لم تنته بعد.

وقال بايدن، خلال خطاب بالبيت الأبيض بمناسبة مرور عام على الإغلاق العام إثر كورونا، "مر عام على الجائحة التي سببت لنا معاناة كبيرة وخسارة الكثير من الأرواح".

وتابع بايدن، العديد من المواطنين فقدوا وظائفهم بسبب فيروس كورونا، وشهدنا جيلا من الأطفال حرموا من الدراسة.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن هزيمة فيروس كورونا تكمن في اتباع العلم ووضع الثقة في الإدارة والحكومة الأمريكية.

وحول الخسائر البشرية إثر الجائحة، أكد الرئيس الأمريكي أن معدل الوفيات في بلاده بسبب الفيروس تجاوز عدد قتلى الحربين العالميتين وحرب فيتنام وأحداث الـ11 من سبتمبر/أيلول.