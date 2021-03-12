أرخص السيارات موديل 2021.. عودة i10 والياباني "ملك التوفير"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في زحمة سيارات 2021 أصبح المستهلك يبحث عن الحداثة والتكلفة البسيطة، في التقرير التالي نستعرض أرخص موديلات 2021.. وإليك القائمة..

وجمع موقع "أوتو كار"، المتخصص بأخبار السيارات، قائمة تضم السيارات الجديدة المطروحة لـ2021 ذات أرخص تكلفة في الأسواق.

وضمت القائمة من ماركة سوزوكي اليابانية، طراز سوزوكي "سويفت"، بنسخته الجديدة التي تتوفر بقيمة سوقية تعادل 20,898 دولارا.





ومن ماركة سوزوكي أيضا، ضمت القائمة طراز سوزوكي "Ignis"، بنسخته الجديدة التي تتوفر بقيمة سوقية تعادل 20,201 دولار.





ومن ماركة سكودا، ضمت القائمة طراز سكودا "فابيا"، بنسخته الجديدة التي تتوفر بقيمة سوقية تعادل 20,015 دولارا.





ومن ماركة نيسان اليابانية، ضمت القائمة طراز نيسان "ميكرا"، بنسخته الجديدة التي تتوفر بقيمة سوقية تعادل 19,499 دولارا.





ومن ماركة سيتروين الفرنسية، ضمت القائمة طراز سيتروين "C3"، بنسخته الجديدة التي تتوفر بقيمة سوقية تعادل 19,499 دولارا.





ومن ماركة كيا الكورية الجنوبية، ضمت القائمة طراز كيا "ريو"، بنسخته الجديدة التي تتوفر بقيمة سوقية تعادل 19,012 دولارا.





ومن ماركة فيات الإيطالية، ضمت القائمة طراز فيات "500 هايبرد"، بنسخته الجديدة التي تتوفر بقيمة سوقية تعادل 18,350 دولارا.





ومن ماركة هيونداي الكورية الجنوبية، ضمت القائمة طراز هيونداي "i10"، بنسخته الجديدة التي تتوفر بقيمة سوقية تعادل 17,862 دولارا.





من بعده، جاء من ماركة بيجو الفرنسية ضمن القائمة طراز بيجو "108"، بنسخته الجديدة التي تتوفر بقيمة سوقية تعادل 17,813 دولارا.





ومن ماركة فيات الإيطالية، جاء أيضا ضمن القائمة طراز فيات "باندا"، بنسخته الجديدة التي تتوفر بقيمة سوقية تعادل 16,754 دولارا.





ومن ماركة داسيا جاء في ختام القائمة، طراز داسيا "سانديرو"، بنسخته الجديدة التي تتوفر بقيمة سوقية تعادل 11,139 دولارا.



