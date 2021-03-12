جدول رحلات "مصر للطيران" اليوم الجمعة 12 مارس 2021.. 49 وجهة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسيَر شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة 12 مارس 2021، نحو 49 رحلة دولية وداخلية، وذلك بعد قرار سابق بعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية.

وبحسب بيانات مصر للطيران، فإن رحلات اليوم تشمل 37 رحلة دولية، و10 رحلات داخلية، ورحلتي شحن جوي، وتنقل الرحلات على متنها 4602 راكب.

تنطلق 37 رحلة دولية إلى كل من "جوانزو، بغداد، لاجوس، أبوجا، الدوحة، أبوظبي، لارنكا، لندن، دوالا، باريس، إسطنبول، دبي، أمستردام، روما، موسكو، جوبا، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، أربيل، أثينا، بوادبست، نيويورك، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت".

فيما تتوجه الرحلات الداخلية العشر إلى "شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان".

وأعلنت شركة مصر للطيران، أخيرا، وقف رحلاتها الجوية بين القاهرة وكازابلانكا، على خلفية تعليق السلطات المغربية السفر إلى عدة دول، منها مصر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

شروط مصرية

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل "PCR" سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

وتتحمل شركة الطيران إما تكاليف إجراء تحليل "PCR" المقدر قيمة إجرائه داخل المطار بنحو 1650 جنيها للأجنبي - لأي راكب تحمله إلى مصر دون التحليل أو منتهي تحليله أو إعادته مرة أخرى على متن نفس الرحلة، فضلا عن إجبارها على تحمل نفقات إقامته لمدة 24 ساعة داخل أحد الفنادق لحين صدور نتيجة التحليل، بالإضافة إلى تغريمها ماليا ألف دولار لعدم الالتزام.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل "PCR" بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من "اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس – فرانكفورت"، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل "PCR" فور وصولهم المطار.