شكرا لقرائتكم خبر عن هل نسيان وجبة طعام أساسية يمثل خطراً على مريض السكر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت مصابًا بداء السكري فقد يؤدي تخطي وجبات الطعام أو عدم وجود نظام غذائي ثابت، إلى انخفاض أو ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل خطير، لذا من المهم معرفة معدلات السكر، خاصة مع تناول بعض الأدوية لخفض مستويات السكر في الدم، وذلك بحسب ما نشر موقع "كليفيلاند كلينيك".

وقالت أخصائية التغذية بكليفيلاند كلينيك الأمريكية، كارولين جارفي، إن تزويد أجسامنا بثلاث وجبات على الأقل يوميًا مفيد في مرض السكري وإدارة الوزن، ومع ذلك، فحتى الوجبة الفائتة في بعض الأحيان يمكن أن تخل بالتوازن بين تناول الطعام وبعض أدوية السكري، والنتيجة هي سكر الدم المنخفض جدًا (نقص السكر في الدم) أو المرتفع جدًا (ارتفاع السكر في الدم) - وهذا يمكن أن يكون خطيرًا.



مرض السكر

وأوضحت جارفي: "إذا كنت تتناول أدوية لمرض السكري يمكن أن تتسبب في انخفاض نسبة السكر في الدم، فعليك ألا تتخلى عن وجبات الطعام".

وأضافت : "إذا كنت لا ترغب في تناول الطعام وفقًا لجدول زمني منتظم، فتحدث إلى طبيبك حول أدوية السكري التي لن تسبب انخفاض نسبة السكر في الدم".

مراقبة السكريات أمر حيوي

عندما تكون مريضًا أو لا ترغب في تناول الكثير من الطعام، فمن المهم مراقبة مستويات السكر في الدم عن كثب أكثر من أي وقت مضى، ويعتمد عدد المرات على ما إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع الأول أو الثاني والأدوية التي تتناولها.

بالنسبة لمرض السكري من النوع الأول: تأكد من مراقبة نسبة السكر في الدم قبل وجبات الطعام وقبل النوم، عادةً 4 مرات في اليوم.

علاوة على ذلك، تحقق من نسبة السكر في الدم إذا لاحظت أعراض انخفاض نسبة السكر في الدم. تشمل هذه الأعراض:

-الجوع.

- العصبية.

-التعرق.

-الدوخة.

-النعاس.

-الارتباك.

-صعوبة الكلام.

-القلق.

-الضعف.

لمرض السكري من النوع الثاني: إذا كنت تتناول دواء به مادة السلفونيل يوريا ، فافحص نسبة السكر في الدم على الأقل مرتين يوميًا - في الصباح وقبل النوم.

-من المهم أن تضع في اعتبارك أن مادة السلفونيل يوريا قد تتسبب في انخفاض نسبة السكر في الدم خلال النهار إذا لم تأكل أي شيء بعد تناول الدواء.

من المهم أن تكون على دراية بالأعراض المرتبطة بانخفاض نسبة السكر في الدم

راقب أيضًا ارتفاع نسبة السكر في الدم

إذا كنت لا تأكل بسبب مرض حاد مثل الأنفلونزا أو العدوى ، فمن الشائع أيضًا أن ترتفع نسبة السكر في الدم.

عندما تكون مصابًا بداء السكري وتكون مريضًا بشكل حاد ، يجب عليك فحص نسبة السكر في الدم لديك حتى أربع مرات يوميًا، وشرب الكثير من السوائل والاتصال بطبيبك إذا كانت نسبة السكر في الدم لديك تزيد عن 250 باستمرار.

السيطرة على مرض السكري عندما لا تكون جائعًا

إذا وجدت أنك تأكل أقل بسبب مرض أو عوامل أخرى، فقد تحتاج أدويتك إلى تعديل، لذلك من المهم التحدث إلى طبيبك وفي الوقت نفسه ، إليك بعض الإرشادات العامة:

أنسولين وقت الوجبة: بالنسبة للأنسولين وقت الوجبات ، إذا تخطيت الوجبة، يجب عليك أيضًا التخلي عن الأنسولين وقت الطعام.

-الأنسولين طويل المفعول: لا تعتمد جرعة الأنسولين طويل المفعول عادةً على تناول الطعام، لذلك لن يوصي طبيبك على الأرجح بتخفيض الجرعة.

-الأدوية الأخرى: هناك بعض أدوية السكري التي تعمل على خفض نسبة السكر في الدم عند ارتفاعها ، ولكنها لا تسبب عادةً نقص السكر في الدم. قد يحتاجون أو لا يحتاجون إلى تعديل، اعتمادًا على مقدار ما تأكله.

لا تكفي مراقبة الأعراض

على الرغم من أنك قد تعتقد أنك ستعرف من التجربة عندما يكون مستوى السكر في الدم لديك خارج نطاق السيطرة ، فإن المراقبة المنتظمة هي الطريقة الوحيدة للتأكد حقًا.

من المهم أن تضع في اعتبارك أن أعراض ارتفاع أو انخفاض نسبة السكر في الدم قد تتلاشى بعد عدة سنوات من التعايش مع مرض السكري، خاصةً إذا لم يتم التحكم في نسبة السكر في الدم بشكل جيد.

بعض أعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم وانخفاض نسبة السكر في الدم متشابهة ، لذا من المهم فحص نسبة السكر في الدم أولاً ، إن أمكن ، قبل علاجها.