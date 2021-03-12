شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار التدخين على الفم.. أبرزها أمراض اللثة وتكوين البلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤثر التدخين على الصحة بشكل عام وصحة الفم بشكل خاص، ويسبب العديد من المشاكل، ويرتبط التدخين أيضًا بارتفاع مخاطر مضاعفات فيروس كورونا، وبصرف النظر عن الآثار العادية للتدخين والمعروفة للجميع، فهو يمكن أن يؤثر أيضًا على صحة الفم، وفقًا لما ذكرته شبكة "نيوز تايمز" الهندية.

- كيف يؤثر التدخين على صحة الفم 1- اصفرار الأسنان

يعانى الكثير من الناس مع التدخين من اصفرار أسنانهم وظهور بقع على مينا الأسنان، كل ذلك ناتج عن التدخين، حيث يتسبب النيكوتين الموجود فى السجائر فى اصفرار الأسنان بسرعة كبيرة وتحولها إلى اللون البنى فى غضون بضعة أشهر من التدخين.

2- البلاك

البلاك مشكلة شائعة تتعلق بصحة الفم يعانى منها كثيرون، ولكن المدخنين أكثر عرضة لإنتاج البكتيريا المتسببة فى طبقة البلاك.

3- أمراض اللثة

هى مجموعة من المشاكل التى يمكن أن تؤثر على اللثة، فيمكن أن يؤدى تكون البلاك إلى إصابة اللثة بعدة مشاكل مثل الالتهاب والاحمرار وقد تصل إلى حد النزيف، كما أن التدخين يُقلل أيضًا من كمية الأكسجين فى مجرى الدم ما يترتب عليه تباطؤ عملية شفاء اللثة.

4- فقدان الأسنان

يعد التدخين أحد أكثر الأسباب شيوعًا وراء فقدان الأسنان بسبب ضعف اللثة والأسنان ما يترتب عليه من تساقط الأسنان فى وقت مبكر عن المعتاد.

- فيما يلى.. نصائح للحفاظ على صحة الفم

1- الإقلاع عن التدخين هى الخطوة الأولى للحفاظ على صحة الفم خاصة إذا كنت تعانى من مشاكل فى اللثة والأسنان.

2- الذهاب لطبيب الأسنان من أجل الخضوع لتنظيف الفم المناسب.

3- غسل الأسنان بالفرشاة بانتظام مرتين فى اليوم.

4- ضرورة غسل الفم بعد كل وجبة لإزالة أى جزيئات طعام وبكتيريا قد تكون عالقة بين أسنانك.

5- تجنب استخدام أدوات حادة لتنظيف أسنانك بنفسك.