شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فواكه مجففة للتخلص من النحافة.. أبرزها الزبيب والفول السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد فقدان الوزن مهمة صعبة وتتطلب الكثير من التفانى والتصميم، ولكن فى الوقت ذاته تمثل عملية زيادة الوزن مهمة شاقة أيضًا بالنسبة للأشخاص النحيفين، فإذا كانت السمنة مرض يُهدد بعض الأشخاص، فإن نقص الوزن عن الطبيعى يمكن أن يضر بالصحة أيضًا مثل السمنة، هناك بعض الأطعمة يمكن أن تساعدك فى الوصول لوزن مثالى مثل الفواكه الجافة فهى مليئة بالعناصر الغذائية الصحية ويمكن أن تساعد فى زيادة الوزن فضلًا عن أنها مقرمشة ولذيذة، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".

- فيما يلى.. 5 فواكه مجففة تساعد فى زيادة الوزن: 1- الفول السودانى

يحتوى الفول السودانى على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية وهو السبب في كونه يساعد فى زيادة الوزن وبناء كتلة عضلات.

2- الزبيب

طريقة سهلة أخرى لاكتساب كمية كبيرة من السعرات الحرارية من خلال تناول الزبيب فهو غنى بالنحاس والمنجنيز والمغنيسيوم والفيتامينات، حيث يساعد الزبيب فى اكتساب وزن صحى.

3- اللوز

تحتوى حفنة صغيرة من اللوز الخام على 170 سعرة حرارية، و6 جرامات من البروتين و4 جرامات من الألياف و15 جرامًا من الدهون الصحية، وهذا هو السبب فى كونه رائعًا بالنسبة للأشخاص الذين يتطلعون إلى إضافة بعض الكيلوجرامات إلى وزنهم.

4- الفستق

يحتوى الفستق على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية، فى حين أن الأشخاص الذين يهدفون إلى إنقاص الوزن يجب عليهم الحرص بعدم الإفراط بتناول الفستق، ولكن هذه الفاكهة المجففة مفيدة جدًا لمن يتطلع لزيادة الوزن.

5- الجوز

تناول الجوز مفيد جدًا فهو غنى بالطاقة لذلك إذا كنت ترغب فى زيادة الوزن سيساعدك الجوز في تحقيق هدفك.