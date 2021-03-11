في أول مهمة رسمية.. حكومة ليبيا الجديدة تبحث مواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في أول مهمة عمل بعد نيل تشكيلته ثقة مجلس النواب، ناقش عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، خطة التطعيم ضد كورونا.

وعقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية مساء الخميس اجتماعاً برئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا الدكتور خليفة البكوش، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار.



وناقش الاجتماع الخطة الوطنية التي أعدتها اللجنة العلمية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض للتطعيم ضد فايروس كورونا المستجد وفق الأولويات المعدة لذلك.

كما تناول اللقاء مناقشة الآليات التي سيتم اعتمادها لتوزيع اللقاح وتقييم الاحتياجات المادية واللوجستية المطلوبة لتوفير الكميات الضرورية ولضمان وصول اللقاح لكافة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.



وأبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية استياءه من التقارير التي اطلع عليها بخصوص الميزانيات التي تم إنفاقها بدعوى التعامل مع جائحة كورونا دون وجود نتائج فعلية على الأرض.



وشدد "الدبيبة" على أن إدارة الأزمة بهذه الطريقة لن تكون مقبولة بعد اليوم، في ظل حكومته التي نالت الأربعاء الماضي، ثقة مجلس النواب.



وتعد مواجهة جائحة كورونا وتوفير اللقاح، أحد أهم أولويات "حكومة الدبيبة" وفق ما أعلن أثناء تقديم برنامجه وتشكيلته الحكومية التي نالت ثقة مجلس النواب، بعدد أصوات وصل إلى 132 نائبًا.



وتعاني ليبيا من انتشار كبير لفايرس كورونا، وصرفت ميزانيات بمليارات الدينارات في مواجهة الجائحة إلا أنها حتى الآن لم تحصل حتى على جرعة واحدة من اللقاح، ويبلغ العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في البلاد 142 ألفاً و671 شخصاً، بينهم 10 آلاف و625 حالة نشطة، ووفاة 2340 شخصاً.

