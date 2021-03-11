ثروات الأمريكيين ترتفع لمستوى قياسي.. ما هي أسرار الجائحة المجنونة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عكس المنتظر، ارتفعت ثروات الأُسر الأمريكية بنهاية 2020 لمستوى قياسي مرتفع، في إشارة جديدة لجنون الجائحة التي عصفت بالوظائف.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي ( البنك المركزي الأمريكي)، الخميس، إن ثروات الأُسر الأمريكية، ارتفعت بنهاية 2020، لمستوى قياسي مرتفع بلغ 130.2 تريليون دولار، في ظل أسعار فائدة بالغة التدني وإجراءات تحفيز اقتصادي ضخمة كبحت التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا.

السر الأسهم والعقارات

وأضاف المركزي الأمريكي، في تقريره، حسب رويترز، أن ارتفاعات أسواق الأسهم أضافت 4.9 تريليون دولار إلى الأصول في الربع الأخير من 2020، وإن ارتفاع قيمة العقارات أضاف حوالي 900 مليار دولار.

وزادت الأرصدة النقدية 642.7 مليار دولار في الربع الرابع من 2020 إلى مستوى قياسي بلغ 14.1 تريليون دولار.

12 تريليون دولار

ونمت ثروات الأُسر 12 تريليون دولار عنها قبل عام، وسدد المستهلكون 118.3 مليار دولار من ديون بطاقات الائتمان، وهو رقم قياسي أيضا.

ولا يوضح التقرير قدر التفاوت بين الأُسر ذات الدخل المرتفع والأسر الفقيرة، ولا بين أوضاع أصحاب الوظائف ومن فقدوها أو من يملكون أسهما وعقارات ومن لا يملكون.

لكن البيانات تعطي مؤشرا عاما على قوة الأوضاع المالية للأُسر الأمريكية، والتي تلقت دعما بنحو 3 تريليونات دولار في وقت مبكر من الأزمة، فضلا عن تخفيضات أسعار الفائدة، ومشتريات السندات الشهرية من البنك المركزي.

تحفيز تاريخي

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، على قانون بأضخم برامج التحفيز الاقتصادي في تاريخ أمريكا، غداة تبني الكونجرس لها.

وقام بايدن، بالتوقيع قانون خطة التحفيز الاقتصادي المقدرة بـ 1.9 تريليون دولار في المكتب البيضاوي بعد 7 أسابيع من وصوله إلى البيت الأبيض.

وبهذا التوقيع تدخل خطة التحفيز حيز التنفيذ، في ذكرى مرور عام على بدء الإغلاق الشامل في الولايات المتحدة لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

انتعاش إنفاق المستهلكين

وتراجعت أعداد الإصابة الجديدة بفيروس كورونا للأسبوع الثامن على التوالي وانخفضت 12% الأسبوع الماضي، وفقا لتحليل أجرته رويترز من واقع البيانات المتاحة.

وقفزت التطعيمات إلى مستوى قياسي بلغ 2.2 مليون تطعيم يوميا وتراجعت الوفيات الناجمة عن الفيروس 18%.

وأدت قفزت التطعميات، وحزمة تحفيز مالي قيمتها 900 مليار دولار لمواجهة تداعيات الجائحة، قدمتها الحكومة أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى انتعاش إنفاق المستهلكين والتوظيف في فبراير/شباط بعد تراجعهم في ديسمبر/كانون الأول الماضي.