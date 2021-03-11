شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة مرة واحدة بالرأس تزيد من خطر التعرض للخرف.. دراسة أمريكية توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة بحثية لجامعة بنسلفانيا الأمريكية أنه يمكن أن تؤدي إصابة رأس واحدة إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف خاصة عند النساء، وأفادت الدراسة أن المعاناة من أكثر من إصابة في الرأس تزيد من المخاطر.



اصابه الرأس

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience الأمريكية، يمكن أن تحدث العديد من إصابات الرأس بسبب مجموعة من المواقف المختلفة من حوادث السيارات والدراجات النارية إلى الإصابات الرياضية، علاوة على ذلك، أصبح من المعترف به بشكل متزايد أن آثار إصابات الرأس طويلة الأمد.

أظهر بحث جديد بقيادة كلية بيرلمان للطب بجامعة بنسلفانيا أن إصابة واحدة في الرأس يمكن أن تؤدي إلى الخرف في وقت لاحق من الحياة، يزداد هذا الخطر مع زيادة عدد إصابات الرأس التي يتعرض لها الفرد، تشير النتائج أيضًا إلى ارتباطات أقوى لإصابات الرأس مع خطر الإصابة بالخرف بين النساء مقارنةً بالرجال.

أجرى الباحثون، الذين نُشرت نتائجهم اليوم في مجلة الزهايمر والخرف لجمعية الزهايمر، التحقيق باستخدام بيانات من دراسة مخاطر تصلب الشرايين في المجتمعات، والتي تهدف إلى الكشف عن الارتباطات بين إصابة الرأس والخرف على مدى فترة 25 عامًا في مجموعة متنوعة من السكان في الولايات المتحدة.

وأكد الباحثون أنه تُعد إصابة الرأس عامل خطر كبيرا للإصابة بالخرف ولكن يمكن الوقاية منها، وتشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أن عدد إصابات الرأس عامل مهم فالمزيد من إصابات الرأس ترتبط بمخاطر أكبر للإصابة بالخرف.

تظهر النتائج أنه مقارنة بالمشاركين الذين لم يتعرضوا لإصابة في الرأس، ارتبط تاريخ إصابة واحدة سابقة في الرأس بزيادة خطر الإصابة بالخرف بمقدار 1.25 مرة ، وارتبط تاريخ من إصابات سابقة أو أكثر في الرأس بزيادة أكثر من مرتين خطر الإصابة بالخرف مقارنة بالأفراد الذين ليس لديهم تاريخ من إصابات الرأس بشكل عام ، يمكن أن تُعزى 9.5 % من جميع حالات الخرف في مجتمع الدراسة إلى إصابة واحدة على الأقل في الرأس.

تمت متابعة المشاركين لمدة 25 عامًا في المتوسط ​​من خلال ما يصل إلى ست زيارات شخصية ومتابعة هاتفية نصف سنوية تم الحصول على البيانات الخاصة بإصابات الرأس للمشاركين من سجلات المستشفى.