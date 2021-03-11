شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقيس السعرات الحرارية قبل دخولها إلى جسمك؟ 5 طرق بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر واحدة من أكثر الطرق فعالية لإنقاص الوزن هو تقليل عدد السعرات الحرارية من خلال الأكل أقل والحرق أكثر، وبغض النظر عن النظام الغذائى الذى تتبعه أو نوع التمرين الذى تقوم به، فإن خلق عجز فى السعرات الحرارية أمر ضرورى لفقدان المزيد من الوزن، ولهذا من المهم جدًا أن تحسب عدد السعرات الحرارية التى تتناولها وتشربها خلال اليوم وهى ليست بالمهمة السهلة، فيجب أن تعرف عدد السعرات الحرارية التى يحتوى عليها كل طعام قبل تناوله، وهناك بعض الخطوات السهلة التى يمكنك من خلال عدّ السعرات الحرارية، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".

- فيما يلى.. بعض الطرق البسيطة لحساب السعرات الحرارية: 1- تجنب تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية

ركز أكثر على تناول الأطعمة الصحية وجميع أنواع العناصر الغذائية المفيدة التى تحتوى على سعرات حرارية أقل لتعزيز عملية الأيض وما يترتب عليه تسريع عملية فقدان الوزن، أما إذا كنت ستضيف أطعمة غنية بالكربوهيدرات وتلك المحلاة بالسكر إلى نظامك الغذائى فمن المؤكد أن استهلاكك اليومى من السعرات الحرارية سيرتفع.

2- ابدأ ببطء

يستغرق تكوين عادة جديدة وقتًا وعليك التحلى بالصبر، فإذا قررت تتبع سعراتك الحرارية خذها ببطء، حيث ابدأ بيوم أو يومين فى الأسبوع، بهذه الطريقة سيكون من الأسهل بالنسبة لك تتبع مدخولك اليومى من السعرات الحرارية.

3- استخدم تطبيقات تتبع السعرات الحرارية

إذا كنت تكره الاحتفاظ بسجل للسعرات الحرارية استخدم تطبيقات تتبع السعرات الحرارية والمواقع الإلكترونية التى يمكن أن تجعل حساب السعرات الحرارية أمرًا سهلاً بالنسبة لك.

4- اطبخ وجبتك بنفسك

عندما تقوم بطهى وجبتك بنفسك فأنت تعرف ما هى المنتجات التى تستخدمها ويمكنك بسهولة خفض السعرات الحرارية، حيث يمكنك التركيز على المنتجات الطبيعية والصحية واستخدام كميات أقل من الدهون والكربوهيدرات.

5- كن حذرا بشأن حجم حصتك الغذائية

عندما يتعلق الأمر بحساب السعرات الحرارية لا يمكنك تفويت حجم الحصة، حيث يميل معظم الناس إلى التقليل من حصصهم الغذائية وفى النهاية يستهلكون المزيد من السعرات الحرارية، لذلك احسب كمية السعرات الحرارية التى تتناولها يوميًا ثم قيم حجم الحصة وفقًا لذلك.