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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فاعلية لقاح "فايزر/بايونتيك" ضد فيروس كورونا والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الخميس 11 مارس 2021
أظهر لقاح "فايزر/بايونتيك" فعالية بنسبة 97% ضد حالات "كوفيد-19" التي تظهر عليها أعراض والأشكال الأقوى من المرض،
وبحسب دراسة أجريت في إسرائيل ونشرت نتائجها، الخميس، مما يحسن المعطيات المعروفة أساسا حول هذا اللقاح.
وجاء في بيان لمختبرات فايزر/بايونتيك ووزارة الصحة الاسرائيلية أن النتائج التي استخلصت من بيانات تتعلق بأشخاص تلقوا اللقاح في إسرائيل "تشكل الأدلة الملموسة الأوفى حتى الآن التي تظهر فعالية لقاح ضد كوفيد-19".
وأضافت الدراسة أن اللقاح فعال أيضا بنسبة "94% في الحالات التي لا تظهر عليها أعراض المرض".