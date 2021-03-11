صحة ورشاقة

تعرف على فاعلية لقاح "فايزر/بايونتيك" ضد فيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 11 مارس 2021

أظهر لقاح "فايزر/بايونتيك" فعالية بنسبة 97% ضد حالات "كوفيد-19" التي تظهر عليها أعراض والأشكال الأقوى من المرض،

 

وبحسب دراسة أجريت في إسرائيل ونشرت نتائجها، الخميس، مما يحسن المعطيات المعروفة أساسا حول هذا اللقاح.

 

وجاء في بيان لمختبرات فايزر/بايونتيك ووزارة الصحة الاسرائيلية أن النتائج التي استخلصت من بيانات تتعلق بأشخاص تلقوا اللقاح في إسرائيل "تشكل الأدلة الملموسة الأوفى حتى الآن التي تظهر فعالية لقاح ضد كوفيد-19".

 

وأضافت الدراسة أن اللقاح فعال أيضا بنسبة "94% في الحالات التي لا تظهر عليها أعراض المرض".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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