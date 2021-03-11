هذا ما كشفه أحد الاطباء عن شعور مريضه عند الموت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 09:16 مساءً - منذ ساعتين

تحدث طبيب أمريكي عن ما شعر به مريضه أثناء حالة الموت السريري عندما أوشك على الغرق.

وكشف الرجل عن تجربته في عام 1985، لكن أستاذ الطب النفسي بجامعة فيرجينيا، بروس غرايسون، تحدث عن حالة مريضه مرة أخرى مؤخرا، بحسب صحيفة “إكسبرس” البريطانية.

وتذكر الطبيب أن مريضه كاد أن يغرق عند سقوطه في الشلال، وفي تلك اللحظة عادت إليه ذكريات قديمة من الطفولة والمراهقة قد نسيها. وأشار المريض حينها أن “حاسة السمع والنظر كانتا تعملان بشكل لم يسبق له مثيل”. علاوة على ذلك، وفقًا للرجل، شعر بالهدوء والراحة، رغم أنه كان تحت الماء. وأضاف أن بعد فترة قليلة استبدلت الذكريات بالظلام والشعور بما يشبه التوقف قبل حدوث شيء ما.

ووفقًا للعلماء، فإن ظهور الذكريات قبل الموت متعلقة بالتفاعلات الكيميائية في الدماغ في تلك اللحظة.

في وقت سابق، جمع طبيب الطوارئ توماس فلايشمان شهادات مئات المرضى الذين أصيبوا بالموت السريري ليكشف ما يحدث للإنسان عند الموت.