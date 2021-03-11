المغرب يسجل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجل المغرب 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 487750.

وأشارت وزارة الصحة المغربية، الخميس، إلى أنها سجلت سبع حالات وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8712، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 474257.

إلى ذلك، منحت اللجنة العلمية الاستشارية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، الموافقة لاستخدام المملكة المغربية لقاحي “سبوتنيك V” الروسي، “وجونسون آند جونسون” الأمريكي الذي يستعمل في حقنة واحدة فقط عوض حقنتين.

وعللت اللجنة موافقتها الممنوحة للقاحين بتوفر شرطي النجاعة في توفير مناعة ضد الفيروس، وشروط تخزينهما السهلة والمتاحة بالنسبة للمملكة.

وتأتي هذه الخُطوة من جهة المملكة المغربية بهدف تأمين الكميات الكافية للقاحات لجميع الأفراد المتواجدين على تُرابها، إذ بدأت منذ حوالي شهر في تعميم كُل من اللقاحين البريطاني والصيني.