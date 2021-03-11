"تخثر الدم بعد تلقي اللقاح" يثير القلق.. ووكالة الأدوية الأوروبية ترد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، الخميس، أن مخاطر تجلط الدم على ما يبدو ليست أعلى لدى الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الصحية بالدنمارك والنرويج أنها علقت مؤقتاً استخدام لقاح أسترازينيكا بعد تقارير عن تكون جلطات دموية لدى بعض الذين تم تطعيمهم.



وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إن "المعلومات المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن عدد حوادث الانسداد التجلطي لدى الذين تلقوا اللقاح، ليست أعلى مما يسجل لدى عامة الناس".

وذكرت الهيئة الناظمة ومقرها أمستردام أنها تفهم أن قرار الدنمارك "اتخذ بشكل احترازي".

وأضافت الوكالة أن قرارها يأتي في أعقاب إعلانها، الأربعاء، بأنها بصدد "إجراء تحقيق في حوادث انسداد تجلطي سجلت في ترابط زمني مع اللقاح" بعد تقارير عن حالات في النمسا.

وأكدت أنها "ستواصل تقييمها، وسوف تعلن وكالة الأدوية الأوروبية عن المستجدات في أقرب وقت".

وأوضحت أن الدول الأوروبية يمكنها الاستمرار في استخدام لقاح أسترازينيكا فيما يجري التحقيق في حالات جلطات الدم التي دفعت الدنمارك ودول اخرى لتعليق استخدامه.

وأضافت في بيان أن "موقف لجنة السلامة في الوكالة هو أن فوائد اللقاح ما زالت أعلى من مخاطره ويمكن الاستمرار في إعطائه فيما يجري التحقيق في حالات الجلطات".

في إعلانها المتعلق بالنمسا، الأربعاء، أفادت وكالة الأدوية الأوروبية عن 22 "حادثة انسداد تجلطي" بين ثلاثة ملايين شخص تلقوا اللقاح في المنطقة الاقتصادية الأوروبية التي تشمل النروج وأيسلندا.

وتعليق اللقاح في الدنمارك الذي ستتم مراجعته بعد اسبوعين، يتوقع أن يؤدي إلى بطء حملة التلقيح في البلاد.

وأعلنت النمسا، الإثنين، عن تعليق استخدام مجموعة من لقاحات أسترازينيكا بعد وفاة ممرضة عمرها 49 عاما من جراء "مشكلات تخثر دم حادة" بعد أيام على تلقي اللقاح.

كذلك علقت أربع دول أوروبية أخرى، هي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورج، استخدام اللقاحات من تلك المجموعة التي أرسلت إلى 17 دولة أوروبية وتضم مليون جرعة.

لكن الدنمارك علقت استخدام لقاح أسترازينيكا، وحذت أيسلندا والنروج حذوها في وقت لاحق، الخميس، مشيرتين إلى مخاوف مشابهة.

وقالت هيئة تنظيم الأدوية في إيطاليا، الخميس، إنها حظرت دفعة من لقاح أسترازينيكا أيضًا.

وأوضحت أنها قررت "عقب الإبلاغ عن بعض الأحداث السلبية الخطيرة.. كإجراء احترازي، إصدار حظر على استخدام هذه الدفعة في جميع أنحاء البلاد".