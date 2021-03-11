لقاح الجرعة الواحدة يحصل على الضوء الأخضر في أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافقت وكالة الأدوية الأوروبية، الخميس، على استخدام لقاح "جونسون أند جونسون" ذي الجرعة الواحدة والمضاد لفيروس كورونا.

وأصبح "جونسون أند جونسون" رابع لقاح يحصل على الضوء الأخضر في الكتلة التي تضم 27 بلداً.



ويعد القرار بمثابة دفعة لبرنامج التلقيح البطيء في الاتحاد الأوروبي، حتى وإن ذكرت تقارير أن أولى شحنات هذا اللقاح لن تصل إلى الدول الأوروبية قبل أبريل/نيسان.

وقال رئيس الوكالة، إيمر كوك، في بيان: "مع هذا الرأي الإيجابي الأخير فإن السلطات في أنحاء الاتحاد الأوروبي سيكون لها خيار آخر في محاربة الوباء وحماية أرواح وصحة مواطنيها".

وأضاف: "أنه أول لقاح يمكن استخدامه بجرعة واحدة".

وكانت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "جونسون أند جونسون" قد طلبت في 16 فبراير/شباط ترخيص لقاحها الذي طورته شركة جانسن البلجيكية المتفرعة عنها.

وقد رخّص الاتحاد الأوروبي حتى الآن ثلاثة لقاحات هي فايزر/بيونتك وموديرنا وأسترازينيكا/أكسفورد.

وتجري وكالة الأدوية الأوروبية ومقرها جنيف، مراجعة لثلاثة لقاحات أخرى هيي نوفافاكس وكيورفاك وسبوتنيك الروسي.

وإضافة إلى كون لقاح "جونسون أند جونسون" الوحيد الذي يعطى بحقنة واحدة بعكس اللقاحين الآخرين، فإن تخزينه أكثر سهولة.