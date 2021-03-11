الأسبرين وكورونا.. نتائج مبشرة للدواء الرخيص

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون إسرائيليون أن حبوب الأسبرين قد تساعد في الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

ويوصف الأسبرين عادة للوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية، فضلاً عن كونه مسكناً للألم لا يحتاج إلى وصفة طبية.



وتوصَّلت الدراسة التي أجريت على أكثر من 10 آلاف شخص بين فبراير/شباط ويونيو/حزيران 2020 أن قرصاً واحداً من الأسبرين في اليوم أدّى إلى انخفاض خطر الإصابة بالفيروس بنسبة 29%.

ويعتقد مؤلفو الدراسة أن خصائص الدواء الشائع والرخيص المضادة للفيروسات تأتي من القدرة على تغيير كيفية استجابة جهاز المناعة لمسببات الأمراض، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونشرت نتائج الدراسة، التي أجراها باحثون إسرائيليون في منظمة التأمين الصحي والخدمات الطبية Leumit Health Services وجامعة بار إيلان ومركز برزيلاي الطبي، الشهر الماضي، في مجلة FEBS.

بدوره، يقول قائد الدراسة، البروفيسور إيلي ماجن من مركز "برزيلاي" الطبي: "هذه الملاحظة للتأثير المفيد المحتمل لجرعات منخفضة من الأسبرين على عدوى كورونا هي أولية، لكنها تبدو واعدة للغاية''.

ووفقاً للدراسة، كانت نسبة الأشخاص الذين يتناولون الأسبرين أقل بين المصابين بفيروس كورونا مقارنة بأولئك الذين كانت نتائج اختبارهم سلبية.

وتناول 73 شخصا، ثبتت إصابتهم، الأسبرين، وهو ما يمثل واحداً من كل 9 حالات إيجابية.

ومع ذلك، فإن 16% من الأشخاص (واحد من كل 6 تقريباً) الذين ثبتت اختباراتهم بأنها سلبية، كانوا يتناولون الأسبرين.

وكان انخفاض المخاطر من واحد إلى آخر أكثر من الربع (29%)، ووجد الباحثون أنه في حين أن الأشخاص الذين يتناولون الأسبرين أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا، فإنهم يتعافون بشكل أسرع أيضاً إذا أصيبوا بالمرض.

وكتب مؤلفون الدراسة أن استخدام الأسبرين مرتبط بانخفاض احتمالية الحصول على نتيجة إيجابية لاختبار كوفيد-19.