شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون يمنح عقودًا بقيمة 160 مليون دولار لشركة سبيس إكس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ستمنح شركة سبيس إكس "SpaceX" التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك عقدين بقيمة تقارب 160 مليون دولار لإطلاق صاروخين فالكون 9.

وقال البنتاجون في بيان: "حصلت شركة سبيس إكس في كاليفورنيا، على طلبي مهام فرديين بسعر ثابت يبلغ إجماليهما 159.721.445 دولارًا بموجب عقد المرحلة الثانية من برنامج الأمن القومي لشؤون إطلاق الصواريخ إلى الفضاء".

وحسب صحيفة ذا هل سيجري العمل في هاوثورني وقاعدة فاندنبرج الجوية ومحطة كيب كانافيرال الجوية بفلوريدا، من المتوقع أن يتم الانتهاء من العمل بحلول نهاية عام 2023.

وحصلت شركة ائتلاف الإطلاق المتحد والتي تتخذ من كولورادو مقراً لها على عقد تبلغ تكلفته أكثر من 224 مليون دولار، وتتمتع الشركة وهي مشروع مشترك بين بوينج ولوكهيد مارتين بتاريخ طويل من العمل مع وزارة الدفاع الأمريكية.

ووفقًا لتقرير لصحيفة بيزنس إنسايدر تعد هذه هي المرة الثالثة التي تحصل فيها سبيس إكس على عقد وزارة الدفاع، وفازت الشركة سابقًا بعقد بقيمة 149 مليون دولار لأقمار تتبع الصواريخ، وفازت أيضا أيضًا بنسبة 40% من اتفاقية لإطلاق صواريخ جديدة لقوة الفضاء في يوليو، بينما ذهبت نسبة 60% الأخرى إلى شركة ائتلاف الإطلاق المتحد.

وكان قد انفجر صاروخ سبيس إكس " ستارشيب" الثقيل القابل لإعادة الاستخدام الأسبوع الماضي عند هبوطه بنجاح في منشأة في بوكا تشيكا بولاية تكساس، وقال ماسك هبط الصاروخ بسرعة كبيرة جدًا.