شكرا لقرائتكم خبر عن على عكس المتعارف عليه في فحص أمراض الشرج والمستقيم.. هيموكيور تستخدم جهاز البروكتوستشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد جهاز البروكتوستشين طفرة في علم تشخيص أمراض الشرج والمستقيم مثل البواسير الشرجية وغيرها، فهو منصة متكاملة من خلاله يقوم الطبيب بإجراء فحوصات تشخصية متعددة دقتها تصل إلى 100%.



هيموكيور تستخدم جهاز البروكتوستشين

من أهم مميزات جهاز البروكتوستشين أنه أكثر راحة للمشغل والمريض أثناء الفحص، مدمج ومتعدد الاستخدامات، يسمح بإجراء فحوصات مع المريض في أوضاع مختلفة (الاستلقاء الجانبي، وضع الانبطاح أو فتح الحصاة الظهرية) دون الحاجة إلى تغيير موضع الجهاز، يقدم فيديو بدقة عالية وصورا ثابتة، دون استخدام كاميرات فيديو رقمية إضافية، شفط فعال للأبخرة والسوائل أثناء الإجراءات، منظار المستقيم وكاميرا الفيديو متصلان بشكل متكامل وفريد بجودة عالية وثبات للاتصال من أجل تحديد دقيق للمنطقة التشريحية المعروضة، دون الحاجة إلى اختلافات في الإطارات والزاوية والإضاءة.