شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: دواء الأجسام المضادة المركب يقلل من الوفاة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة إيلى ليلى الأمريكية عن أن دواء الأجسام المضادة المركب يقلل من خطر دخول المستشفى والوفاة بـفيروس كورونا بنسبة 87٪، وهو علاج مركب لمزيج من عقارين، حيث يعمل على الالتصاق بفيروس كورونا ويمنعه من الانتشار في جميع أنحاء الجسم .

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية أعطيت نصف مجموعة مؤلفة من 769 مريضًا مصابًا بفيروس كوفيد -19 تتراوح أعراضهم بين الخفيفة والمتوسطة المعرضة لخطر الإصابة بمرض شديد للفيروس الدواء، وأعطي النصف الآخر الدواء الوهمي، وكانت هناك أربع حالات دخول إلى المستشفى ولم تكن هناك وفيات بين المرضى الذين تلقوا العلاج و 11 في المستشفى وأربع وفيات بين مجموعة الدواء الوهمي.



علاج الاجسام المضادة

حدد الباحثون أن العلاج المركب يقلل من خطر الدخول إلى المستشفى والوفاة بنسبة 87 % مقارنة بالعلاج الوهمي، وأوضحت Eli Lilly & Co في بيان لها أن العلاج المركب بالأجسام المضادة فعال في علاج الحالات الخفيفة إلى المتوسطة من فيروس كورونا .

تم تطوير العلاج ، وهو مزيج من الأدوية باملانيفيماب وإيتيسيفيماب ، من قبل شركة Lilly ومقرها إنديانابوليس الأمريكية وشركة AbCellera الكندية، يتعرف على الفيروس بمجرد إصابة الشخص بالعدوى ويلتصق به ، ويمنع العامل الممرض من دخول الخلايا البشرية ، وبالتالي يحيده.



علاج كورونا المركب

قال الدكتور دانيال سكوفرونسكي ، كبير المسئولين العلميين في إيلى ليلى"هذه البيانات المقنعة توفر لمقدمي الرعاية الصحية معلومات إضافية فيما يتعلق باستخدام باملانيفيماب وإيتيسيفيماب معًا كعلاج محتمل لإنقاذ الحياة لمساعدة الأشخاص الأكثر عرضة لخطر المضاعفات الشديدة لـفيروس كورونا".

نظرت التجربة في 769 مريضًا من كورونا تتراوح أعمارهم بين الخفيف إلى المتوسط ​​فوق سن 12 عامًا والذين كانوا معرضين لخطر الإصابة بمرض شديد، تم إعطاء كل مريض اندماج 700 ملليجرام من بامانيفيماب و 1400 ملج من إيتيسيفيماب.

صرح الدكتور بيتر بيتس، المفوض السابق للعلاقات الخارجية في إدارة الغذاء والدواء ، بأن النتائج دليل على أنه يمكن السيطرة على الوباء، وقال: `` قد لا نقضي على فيروس كورونا، لكننا قد نكون قادرين على تحويله من جائحة إلى مستوطن وما يمكننا تحقيقه هو إبقاء الناس على قيد الحياة ''.