شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: شهرا مارس وأبريل يحسمان ظهور سلالات جديدة لكورونا فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور روشيل والينسكى، مدير مركز السيطرة على الأمراض CDC، أن شهرى مارس وأبريل، سيحددان مدى تعرض الولايات المتحدة الأمريكية إلى طفرة جديدة من السلالات المتغيرة لفيروس كورونا، الأمر الذى سيعكس صورة عن مستقبل السلالات الجديدة التى هاجمت العديد من الولايات الأمريكية منذ نهاية العام الماضى، طبقا لما نشر فى شبكة CNN .

وأوضح" والينسكى"، أن هناك الكثير من الأمور الحاسمة فى الشهرين المقبلين، والتى تتعلق بمدى السرعة فى حملات التطعيم بالبلاد، ومدى تأثير ذلك على معدلات الإصابة الناتجة عن الفيروس، خاصة بعد مرور شهور من الزيادة الكبيرة التى شهدتها الولايات المتحدة فى ارتفاع الإصابات والوفيات جراء الفيروس.

وأوضح أن أعداد الإصابة استقرت الآن عند مستويات عالية، حيث بلغ متوسط حالات الإصابة الجديدة بالولايات المتحدة 60 ألف حالة يوميًا فى الأسبوع الماضى، مرجعا ذلك إلى تخفيف بعض المسئولين بالولايات إجراءات السلامة على الرغم من تحذيرات مسئولي الصحة، ما يهدد من احتمال انتشار الفيروس بشكل أكبر.

وأكد مدير مراكز السيطرة علي الأمراض أن متغير B.1.1.7 الذى ظهر في المملكة المتحدة منذ عدة أشهر، ساهم في تحور الفيروس، ما ساهم في طفرة كبيرة في منحى الإصابات.

وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض أن هناك العديد من أنواع الفيروسات التاجية المنتشرة فى الولايات المتحدة، محذرة من النمو السريع لمتغيرات فيروس كورونا خلال عام 2021.

وكانت إحصائيات صادرة عن مركز السيطرة الأمريكي، أكدت وجود أكثر من 3000 حالة معروفة للمتغير في 47 ولاية، منهم بورتوريكو وواشنطن العاصمة، فضلا عن انتشار حوالي ربع هذه الحالات في فلوريدا.