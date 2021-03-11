لهذا السبب أقنعة الوجه القطنية أكثر فعالية ضد كورونا من الأغطية الاصطناعية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 07:11 مساءً - وجدت دراسة أن أقنعة الوجه القطنية أفضل في تصفية جزيئات الفيروس التاجي من الأغطية الاصطناعية المصنوعة من مواد من صنع الإنسان مثل النايلون والبوليستر.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

اكتشف الباحثون أيضاً أن الرطوبة العالية التي تنتج عن الزفير تحسن خصائص الفلترة للأقنعة القطنية بنسبة 33 في المائة.

ولكنّ أغطية الوجه الاصطناعية المصنوعة من مواد مثل البوليستر والنايلون لا تحسن الفلترة عند التعرض لمستويات عالية من الرطوبة.

كما تظهر البيانات أن الأقنعة الجراحية والطبية لا تتأثر بالرطوبة ولكنها تؤدي واجبها مثل الأقنعة القطنية بشكل عام.

قارن المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا (NIST) خصائص الفلترة لمواد القناع المختلفة في المختبر.

تم وضع بقع من القماش المستخدمة لصنع الأقنعة في صندوق صغير تم ضبطه على رطوبة 99 في المائة ، أقرب إلى رطوبة التنفس.

ثم تم وضعهم على أنبوب يضخ الهواء والجسيمات بنفس السرعة والقوة التي ينتجها التنفس البشري الطبيعي.

تم إخراج جزيئات الملح التي يتراوح حجمها من 50 إلى 825 نانومتر بواسطة الأنبوب وقاس الباحثون عدد الجسيمات في الهواء قبل وبعد مرورها عبر النسيج.

واختبرت تسعة أنواع مختلفة من القطن ، وعندما تعرضت للظروف الرطبة ، أصبحت أفضل في تصفية الجسيمات بنسبة تتراوح بين 12 و 45 في المائة.

كما تم تقييم ستة أنواع من الأقمشة الاصطناعية ، بما في ذلك النايلون والبوليستر ، ووجد أنها تؤدي أداء ضعيفاً مقارنة بالقطن، بغض النظر عن الرطوبة.

قدمت الأقنعة الجراحية الطبية وأقنعة N95 نفس كفاءة التصفية في ظل ظروف الرطوبة العالية والمنخفضة.

يقول الباحثون في دراستهم المنشورة في ACS Applied Nano Materials ، أن القطن يصبح أفضل في تصفية الجسيمات في الظروف الرطبة لأن الألياف محبة للماء.

هذا يعني أنها تمتص الماء بسهولة ونتيجة لذلك تمتص كميات صغيرة من الماء في نفس الشخص ، مما يخلق بيئة رطبة في النسيج.

أما المواد الاصطناعية فهي تكره الماء وتصده ، وبالتالي لا تزيد من حجم القطرات ولا تحسن من قدرة الفلترة.

عندما تحاول الجسيمات المجهرية أن تمر عبر النسيج ، مثل القطرات التي تحتوي على فيروس ، فإنها تمتص بعض هذه الرطوبة وتنمو بشكل أكبر.

نظراً لحجمها الأكثر تعقيداً الآن، من المرجح أن تحاصر الجسيمات بواسطة القناع.

قال عالم الأبحاث في NIST كريستوفر زانغمايستر: “لا تزال الأقمشة القطنية خياراً رائعاً “.

لكن هذه الدراسة الجديدة تظهر أن الأقمشة القطنية في الواقع تعطي أداء أفضل مما كنا نظن”