حالة قلب نادرة تسبب الدوخة والإغماء قد تكون واحدة من الآثار طويلة الأجل لـكورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 07:11 مساءً - حذر العلماء من أن حالة قلب نادرة تترك المصاب يشعر بالدوار أو تسبب له الإغماء قد تكون إحدى التأثيرات طويلة الأجل لـكوفيد-19″.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

فحص أطباء من جامعة لوند المرضى الذين تم تشخيصهم بـكوفيد-19 والذين طوروا متلازمة عدم انتظام دقات القلب الانتصابي الوضعي (POTS) بعد أشهر.

POTS هي الحالة الأكثر شيوعاً التي تسبب الدوخة عند الوقوف، ولكن يمكن أن تشمل أعراضها أيضاً الخفقان والصداع والتعب وعدم وضوح الرؤية.

عادة ما تكون أسباب POTS غير محددة، ولكن يمكنها أن تترسب بسبب مرض فيروسي أو عدوى شديدة أو صدمة وقد شاهدها الفريق السويدي الآن بعد كوفيد-19.

حتى الآن تم تشخيص 200 إلى 250 شخصاً ب POTS بعد إصابتهم بكوفيد-19 في ستوكهولم ، السويد، حيث أجريت الدراسة. لا يوجد أي بيانات متاحة عن وجود حالات في مكان آخر.

وقال مؤلفو الدراسة: هذا يشير إلى أن POTS يمكن أن تكون عرضاً “طويل المدى” للمرض الذي وضع معظم سكان العالم في حالة إغلاق.

وقالت الكاتبة الرئيسية مادلين جوهانسون لـ MailOnline إن “التشخيص طويل الأجل غير معروف حتى الآن ولكن بعض المرضى يتعافون تلقائياً بعد 6-9 أشهر” ، على الرغم من ذلك ، أضافت أن ” البعض الآخر لم يتعافى بعد من الحالة.”

لا يوجد علاج محدد للحالة ، ولكن يمكن إدارتها من خلال الرعاية الذاتية وبعض الأدوية ، وفقاً لما قاله الأطباء الذين أجروا الدراسة.

أظهر المرضى الذين فحصهم الباحثون أعراض كوفيد-19 ولكن لم يضطر جميعهم إلى طلب المساعدة الطبية أو إجراء اختبار فيروس كورونا لتأكيد العدوى.

بدأ جميع المرضى الثلاثة يعانون من أعراض POTS بعد حوالي ثلاثة أشهر من العدوى المشتبه بها ، بما في ذلك التعب الشديد والصداع والغثيان والدوخة.

تم تأكيد الإصابة ب POTS باستخدام اختبارات إمالة الرأس واختبارات الوقوف النشطة.

وقالت جوهانسون: “مع استمرار تزايد تقارير مرضى كوفيد-19 الذين يتأثرون بأعراض طويلة الأجل لا علاقة لها بتشخيصهم الأصلي ، من المهم زيادة الوعي بPOTS كمضاعفات محتملة على المدى الطويل.

“لا يزال الكثير غير معروف حول الآليات المحددة المسؤولة عن الأعراض الشبيهة ب POTS لدى المرضى بعد إصابتهم بكوفيد-19 أوعن المدة التي ستستمر فيها هذه الأعراض.

لكن الأعراض المزمنة متوقعة لدى مجموعة فرعية من المرضى بناء على هذه التجربة السريرية الأولية.”

لاحظ الباحثون أن اختبار كوفيد-19 السلبي لا يستبعد المريض من الإصابة بـكوفيد-19.

وقالوا أنه بناء على هذه النتائج ، يجب تفسير اختبار سلبي بحذر في سياق الأعراض النموذجية”.

بالإضافة إلى ذلك ، يجب استبعاد الأسباب الأخرى للأعراض الشبيهة بPOTS ، بما في ذلك الجفاف والالتهابات الأخرى والقلق وفقر الدم قبل تشخيص مريض مصاب بPOTS المرتبطة بـكوفيد-19.

وقالت الدكتورة جوهانسون لـ MailOnline: “تشير التقديرات إلى أن 5-10 ٪ من جميع النساء الأصغر سناً يمرضن ب POTS”، بشكل عام ، وليس فقط المتعلق بكوفيد.

“حتى الآن تم تشخيص ما بين 200-250 شخصاً بPOTS بعد الإصابة بـكوفيد-19 في ستوكهولم ، السويد ،” حيث تم جمع البيانات.

وأضافت: “نتلقى إحالات جديدة كل أسبوع للمرضى الذين تم تشخيصهم حديثاً بPOTS بعد إصابتهم بكوفيد-19.

وقالت إن حوالي 25-50٪ من المرضى يستمرون في التعافي تلقائياً بعد 6-9 أشهر من تطوير الحالة على الرغم من عدم وجود بيانات عامة حول هذا الموضوع.

“أما فيما يتعلق بالتشخيص على المدى الطويل ، هناك مرضى لم يتعافوا منذ أكثر من عام منذ تشخيصهم.”

وفقاً للوكالة الوطنية للصحة (NHS) إذا كان شخص ما لديه الحالة، فإنّ الجاذبية تسحب بعض الدم إلى منطقة بطنه ، ويديه ورجليه، عندما يجلس أو يقف.

“رداً على ذلك ، تضيق الأوعية الدموية بسرعة ويزيد معدل ضربات القلب قليلاً للحفاظ على تدفق الدم إلى القلب والدماغ ، ومنع انخفاض ضغط الدم.

كتبت NHS: “يتم كل هذا دون الحاجة إلى التفكير في الأمر ، من خلال الجهاز العصبي اللاإرادي، وهو الجهاز العصبي المسؤول عن وظائف الجسم التلقائية.

يتم تشخيص POTS إذا زاد معدل ضربات القلب بمقدار 30 نبضة في الدقيقة (bpm) أو أكثر (40bpm لدى أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 19 عاما) عادة في غضون 10 دقائق من الوقوف ويستمر لأكثر من 30 ثانية.

يمكن للأطباء اكتشاف الحالة من خلال اختبار طاولة الإمالة واختبار الوقوف النشط وتخطيط القلب وضغط الدم الإسعافي على مدار 24 ساعة ومراقبة معدل ضربات القلب.

لم يوضح التقرير عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم بPOTS بعد إصابتهم بكوفيد-19 حيث ركز على دراسة حالة لثلاثة مرضى.

وتعتبر هذه الحالة الأحدث في عدد من الحالات المرتبطة بـكوفيد-19 والتي تتطور بعد أن تهدأ الأعراض الأولية.

وشمل ذلك حالة نادرة من فرط الالتهاب تعرف باسم MIS-C التي تتطور عند الأطفال ويمكن أن تظهر كطفح جلدي.