شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تحدث آلام المعدة؟ 16 سببا وراء ألم البطن أخطرها سرطان الأمعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - آلام المعدة من أكثر الأمراض شيوعا التي تؤرق الملايين من كل بلدان العالم، وقد تتعدد الأسباب المرضية وراء آلام البطن والمعدة خاصة، فقد تكون علامة على الإصابة بمرض خطير أو تكون عرضا طبيعيا غير مزعج.



اسباب الم البطن والمعدة اهمها سرطان الامعاء

وطبقا لتقرير نشر في موقع إكسبريس، كشف خلاله عن أبرز المشكلات والأمراض الصحية المتعلقة بألم المعدة والتي قد تكون ضمن مضاعفات خطيرة لمرض ما يهدد حياتك، لذا عليك الانتباه جيدا إذا تكررت آلام المعدة لبدء رحلة العلاج مبكرا.

وأوضح التقرير أن آلام المعدة تحدث عادة بسبب مشكلة في القناة الهضمية، وهي المنطقة بأكملها من الفم إلى الأمعاء، وهناك عدد من أنواع آلام المعدة المختلفة، حيث يمكن أن تصاب بألم حاد وخز في أمعائك ، أو قد تشعر وكأنه ألم خفيف عام.





وفيما يلي اهم الأسباب وراء ألم المعدة:

1.عسر الهضم:

هو أحد أكثر أسباب آلام المعدة شيوعًا والذي يحدث بعد تناول أنواع معينة من الأطعمة، وقد يكون مصحوبًا بالتجشؤ .

2. التهاب الزائدة الدودية:

التي تسبب ألمًا في القناة الهضمية وتصيب المرضى بألم حاد .

3. حصوات الكلى:

قد يحدث التهاب بالكلي نتيجة الحصوات الأمر الذي ينتج عنه ألم حاد في منطقة البطن والمعدة

4. التهاب المعدة :

ويحدث نتيجة التهاب في بطانة المعدة.

5. سرطان الأمعاء:

في حالات نادرة ، قد تكون آلام المعدة علامة على شيء أكثر خطورة ، بما في ذلك سرطان الأمعاء

6 .الريح المحتجزة

7.إمساك

8.متلازمة القولون العصبي

9.مرض رتجي

10.عدوى البول

11.مرض التهاب الحوض

12.حصوات المرارة

13.آلام الدورة الشهرية.

14.تسمم غذائي

15.قرحة المعدة

16.مرض التهاب الأمعاء