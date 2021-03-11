"جلطات دموية" تُعلِّق استخدام لقاح أسترازينيكا في الدنمارك والنرويج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علقت السلطات الصحية بالدنمارك والنرويج، الخميس، مؤقتا استخدام لقاح أسترازينيكا بعد تقارير عن تكون جلطات دموية لدى بعض الذين تم تطعيمهم.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أوقفت النمسا استخدام دفعة من جرعات أسترازينيكا ريثما تحقق في حالة وفاة بسبب تجلط دموي وانسداد رئوي.



وذكرت السلطات الصحية الدنماركية أن قرار البلاد بتعليق التطعيم لمدة أسبوعين جاء بعد أن أصيبت امرأة تبلغ من العمر 60 عاما في الدنمارك، حصلت على جرعة من لقاح أسترازينيكا من نفس الدفعة التي استخدمت في النمسا، بجلطة دموية وتوفيت.

وأوضحت السلطات الدنماركية أنها استجابت "لتقارير عن آثار جانبية خطيرة محتملة سواء بالدنمرك أو من دول أوروبية أخرى".

بدوره، قال وزير الصحة ماجنوس هيونيك على "تويتر": "من غير الممكن حاليا استنتاج ما إذا كانت هناك صلة. نتصرف بشكل استباقي.. الأمر يحتاج إلى تحقيق شامل".

وقال جير بوكولم، مدير إدارة الوقاية من العدوى ومكافحتها في المعهد النرويجي للصحة العامة في مؤتمر صحفي: "هذا قرار احترازي".