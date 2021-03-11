في ذكرى عام على جائحة كورونا.. البيت الأبيض يحذر من هجمة جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض الدكتور أنتوني فاوتشي من أن حالات "كوفيد-19" قد تصل لمستويات عالية للغاية مرة أخرى في بلاده.

يأتي ذلك حتى في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة وفقاً لخطة تطعيم سريعة لثلاثة لقاحات، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

ونقلت الشبكة عن "فاوتشي"، قوله إنه "يبدو أن التراجع في عدد الحالات الذي شوهد منذ أوائل يناير/كانون الثاني وحتى الآن قد بات أبطأ قليلاً، مما يعني أننا قد نصل مرة أخرى إلى مستوى عالٍ غير مقبول".

وتسجل الولايات المتحدة ما لا يقل عن 58100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وما لا يقل عن 1560 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس كل يوم، بناءً على متوسط سبعة أيام حسبته الشبكة باستخدام بيانات جامعة جونز هوبكنز، ووصلت الولايات المتحدة إلى ذروتها عند ما يقرب من 250 ألف حالة يومياً في أوائل يناير/كانون الثاني بعد العطلة الشتوية.

ويخشى بعض خبراء الصحة العامة من أن الولايات المتحدة قد تشهد "موجة رابعة" من العدوى مع استمرار انتشار المتغيرات الجديدة شديدة العدوى، ورفع بعض الولايات القيود التي تهدف إلى احتواء الفيروس، ويقول كبار المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك "فاوتشي"، إن إلغاء القيود في وقت مبكر للغاية قد يعكس مسار الهبوط في الأعداد ويؤخر تعافي البلاد من الوباء، وفقاً للشبكة.

ونقلت "سي إن بي سي" عن مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الدكتورة روشيل والينسكي، قولها في وقت سابق من هذا الشهر: "هناك ضوء في نهاية هذا النفق، لكن يجب أن نكون مستعدين لحقيقة أن الطريق أمامنا قد لا يكون سلساً".

وحث "فاوتشي"، في تصريحات لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الثلاثاء، الأمريكيين على ارتداء الأقنعة الواقية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وضرورة الحصول على اللقاح، قائلاً إنه "لن يتمكن الفيروس من التحور إلا إذا أصاب الأشخاص وتكاثر".

وتابع: "تقوم الولايات المتحدة الآن بتقييم تأثير المتغيرات المحلية، بما في ذلك النوع الذي يُعتقد أنه نشأ في نيويورك، وهي السلالة التي يطلق عليها الباحثون اسم B.1.526، فهي تنتشر بسرعة في مدينة نيويورك وتحمل طفرة يمكن أن تضعف من فعالية اللقاحات".

وفي الأسبوع الماضي، قال "فاوتشي" إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تأخذ ظهور سلالة نيويورك "على محمل الجد"، مضيفاً أن المسؤولين الأمريكيين يحتاجون إلى "مراقبة" هذه السلالة.

ومر عام كامل على وصف أزمة كورونا بـ"الجائحة" من قبل منظمة الصحة العالمية، والذي أعلنته في 11 مارس 2020.