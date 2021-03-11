صحة ورشاقة

فعالية لقاح فايزر..97% ضد حالات كورونا "الأقوى"

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر لقاح "فايزر/بايونتيك" فعالية بنسبة 97% ضد حالات "كوفيد-19" التي تظهر عليها أعراض والأشكال الأقوى من المرض،

وبحسب دراسة أجريت في إسرائيل ونشرت نتائجها، الخميس، مما يحسن المعطيات المعروفة أساسا حول هذا اللقاح.

وجاء في بيان لمختبرات فايزر/بايونتيك ووزارة الصحة الاسرائيلية أن النتائج التي استخلصت من بيانات تتعلق بأشخاص تلقوا اللقاح في إسرائيل "تشكل الأدلة الملموسة الأوفى حتى الآن التي تظهر فعالية لقاح ضد كوفيد-19".

وأضافت الدراسة أن اللقاح فعال أيضا بنسبة "94% في الحالات التي لا تظهر عليها أعراض المرض".

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا