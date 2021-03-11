فعالية لقاح فايزر..97% ضد حالات كورونا "الأقوى"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر لقاح "فايزر/بايونتيك" فعالية بنسبة 97% ضد حالات "كوفيد-19" التي تظهر عليها أعراض والأشكال الأقوى من المرض،

وبحسب دراسة أجريت في إسرائيل ونشرت نتائجها، الخميس، مما يحسن المعطيات المعروفة أساسا حول هذا اللقاح.



وجاء في بيان لمختبرات فايزر/بايونتيك ووزارة الصحة الاسرائيلية أن النتائج التي استخلصت من بيانات تتعلق بأشخاص تلقوا اللقاح في إسرائيل "تشكل الأدلة الملموسة الأوفى حتى الآن التي تظهر فعالية لقاح ضد كوفيد-19".

وأضافت الدراسة أن اللقاح فعال أيضا بنسبة "94% في الحالات التي لا تظهر عليها أعراض المرض".