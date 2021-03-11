تسوس أسنان الأطفال الصغار

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 مارس 2021 04:35 مساءً - جدول المحتوى

1.ما الذي يسبب تسوس الأسنان عند الأطفال؟

2.ما هي علامات تسوس الأسنان عند الرضع؟

3.هل يجب أن تقلقي بشأن تسوس أسنان الرضاعة للأطفال؟

4.كيفية علاج تسوس أسنان الطفل

5.كيف يمكنك منع تسوس أسنان الرضع؟

إذا كنت تعتقدين أن أسنان طفلك اللبنية المتحللة ليست مصدر قلق لأنه سيتم استبدالها على أي حال، فستكونين مخطئة. إذا فقدت أسنان الطفل بسبب التسوس، فقد تؤدي إلى عادات غذائية سيئة ومشاكل في الكلام وأسنان ملتوية في المراحل المتأخرة وحتى العدوى التي قد تهدد الحياة ،التقت الخليج 365 نت بالدكتورة سارة التجاني طبيبة الأسنان، لتوضح كل شيء عن تسوس أسنان الطفل وكيفية الوقاية منه.

1.ما الذي يسبب تسوس الأسنان عند الأطفال؟

الرضع

يتطور تسوس الأسنان عند الأطفال، المعروف أيضاً باسم تسوس الأسنان الناتج عن زجاجة الرضاعة أو تسوس الأسنان في مرحلة الطفولة المبكرة، عندما تنتج البكتيريا في فم طفلك حمضاً يضر الأسنان. تنتقل البكتيريا عن طريق الوالدين ومقدمي الرعاية من خلال اللعاب كوسيط عندما يتشاركون الملاعق أو الأكواب أو يتذوقون الأطعمة قبل إطعامهم. يتغذى تسوس الأسنان بالسوائل والأطعمة السكرية التي تلتصق بالأسنان طوال اليوم وتتحول إلى أحماض بفعل بكتيري. ثم تقوم هذه الأحماض بإذابة الأجزاء الخارجية للأسنان مما يؤدي إلى تسوسها.

الطريقة الأكثر شيوعاً لحدوث تسوس الأسنان هي عندما يضع الآباء أطفالهم في الفراش مع زجاجة من الحليب أو الحليب الاصطناعي أو العصائر المحلاة بالسكر أو المشروبات الغازية. يحدث هذا أيضاً عندما يتغذى الأطفال بأي شيء غير الماء من أكواب الشرب الخاصة بهم بين الوجبات أو قبل وقت القيلولة.

2.ما هي علامات تسوس الأسنان عند الرضع؟

الرضيع

بعض العلامات المبكرة لتسوس الأسنان المصنوعة من زجاجة الرضاعة هي بقع بيضاء على خط اللثة تظهر لأول مرة على الأسنان الأمامية العلوية. قد يكون من الصعب اكتشافها في البداية، حتى بالنسبة لطبيب أسنان الطفل بدون معدات متخصصة. بمجرد رؤيتها، يجب التصرف عليها بسرعة لإيقاف المزيد من الضرر والتعفن. تشمل العلامات الأخرى لتسوس الأسنان المتقدم وجود بقع بنية أو سوداء على الأسنان ورائحة الفم الكريهة وتورم اللثة.

3.هل يجب أن نقلق بشأن تسوس أسنان الرضاعة للأطفال؟

تسوس أسنان الرضع

يعتبر تسوس أسنان الأطفال من زجاجة الرضاعة مشكلة يجب أخذها على محمل الجد حيث يمكن أن يكون لها تداعيات طويلة المدى. على المدى القصير، إذا تركت الأسنان المتسوسة دون علاج، يمكن أن تسبب العدوى والألم. إذا كانت الأسنان قد تعرضت للتسوس الشديد، فسيتعين عليك خلعها مما قد يؤثر على الطفل بعدة طرق. نظراً لأن الأسنان ضرورية للمضغ والابتسام والتحدث بشكل صحيح، يمكن أن يؤدي فقدان الأسنان المبكر إلى عادات الأكل السيئة ومشاكل النطق التي يمكن أن تتفاقم مع تقدمهم في السن. تعمل أسنان الأطفال أيضاً كعناصر نائبة لأسنان البالغين، وإذا تم خلعها بسبب التسوس، فهناك احتمال كبير أن تتعوج أسنان البالغين وتنمو.

4.كيفية علاج تسوس أسنان الطفل

تسوس الاسنان

يبدأ علاج تسوس الأسنان بزجاجة الأطفال بمجرد أن يلاحظ طبيب أسنان الأطفال الأعراض في أسنان طفلك. إجراءات العلاج كالتالي:

عندما تظهر البقع البيضاء، يستخدم طبيب الأسنان ورنيش الفلورايد لإعادة تمعدن كل الأسنان. يساعد هذا العلاج في إعادة بناء طبقة المينا السطحية للأسنان ويعكس التسوس في مراحله المبكرة.

يشمل علاج المرحلة المبكرة أيضاً تغييرات في النظام الغذائي لوقف تقدم تسوس الأسنان. يمكن أن تشمل التغييرات الحد من العصائر والأطعمة الحمضية وعصائر الحمضيات واستبدال حليب العصير في الزجاجة بالماء.

يتم إجراء تغييرات النظام الغذائي فقط تحت إشراف طبيب الأطفال الخاص بطفلك. إذا تم رصد التسوس في مرحلة أكثر تقدماً، لم تعد علاجات الفلورايد كافية. تشمل هذه الأعراض؛ بقعاً بنية أو سوداء على الأسنان، رائحة الفم الكريهة، نزيف وتورم اللثة، حمى وتهيجاً يمكن أن يشير إلى الإصابة.

يتم علاج تسوس الأسنان الشديد عند الأطفال بنفس الطريقة التي يتم علاجها عند البالغين. غالباً ما يستخدم تاج الفولاذ المقاوم للصدأ للأسنان لأنها تدوم طويلاً ونادراً ما تحتاج إلى علاجات متابعة.

تتم أعمال الحشو تحت التخدير العام حسب عمر الطفل، في حالات التسوس الشديدة يتم خلع السنة التالفة.

5.كيف يمكن منع تسوس أسنان الرضع؟

نصائح لتجنب تسوس الأسنان

فيما يلي 10 نصائح لتجنب تسوس الأسنان الناتج عن زجاجة الرضاعة:

الحفاظ على نظافة الفم: تبدأ نظافة الفم الجيدة لطفلك معك، لذا حافظي على نظافة الفم حتى قبل ولادة الطفل بزيارة طبيب الأسنان والتأكد من نظافة فمك.

ابدئي مبكراً: سواء كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية أو ترضعين من الزجاجة، اهتمي بأسنان طفلك من البداية. منذ الولادة وحتى 12 شهراً، امسحي لثتهم بقطعة قماش نظيفة. عندما تكسر السن الأول، قم بتنظيفها برفق باستخدام مسحة من معجون أسنان يحتوي على الفلورايد باستخدام فرشاة أطفال ناعمة. من 12 إلى 36 شهراً، اغسلي أسنان طفلك مرتين يومياً لمدة دقيقتين بشكل مثالي بعد الإفطار وقبل النوم. تنظيف أسنان الطفل بالفرشاة

الامتناع عن جعل الطفل ينام مع زجاجة الرضاعة: تجنبي وضع طفلك في الفراش مع زجاجة أو طعام؛ لأن هذا يترك السكريات في الفم. كما أنه يزيد من خطر الإصابة بالتهابات الأذن.

تجنبي الاستخدام الطويل للزجاجات واللهايات: لا تستخدمي أكواب الشرب أو الزجاجات الخاصة بهم كلهايات أو تدعيهم يتجولون بواحدة لفترات طويلة من الزمن. إذا أرادوا الزجاجة أو كوب الشرب بين أوقات الوجبات، فقدمي لهم الماء فقط.

تحققي من محتوى الفلور: الفلور مهم لمنع تسوس الأسنان. لذلك قومي بفحص إمدادات المياه الخاصة بك لمحتوى الفلور. إذا كان استخدامك يحتوي على ماء جيد أو غير مفلور، فإن طبيب أسنان طفلك سيصف مكملات الفلور أو يطبق ورنيش الفلورايد على أسنان طفلك.

التأكيد على ممارسات التغذية الصحيحة: علميهم أن يشربوا من الكوب في أقرب وقت ممكن. يقلل الشرب من الكوب من احتمالية تجمع السوائل حول الأسنان. أيضاً، لا يمكن أخذ الأكواب للنوم.

الماء في أكواب الشرب: إذا كان يجب أن يكون لديهم كوب أو زجاجة للشرب لفترات طويلة من الوقت، املئيها بالماء فقط. افعلي ذلك بين أوقات الوجبات عندما يشعر بالعطش.

راقبي استهلاك الحلويات: قللي من تناول الحلويات والأطعمة اللزجة الأخرى التي تقدمينها لهم. تميل العلكة والحلويات ولفائف الفاكهة والبسكويت والأطعمة السكرية الأخرى إلى الالتصاق بالأسنان لفترة طويلة. علميهم أن ينظفوا أسنانهم بلسانهم مباشرة بعد تناولها.

طفل يأكل الحلويات

تغذية العصائر بالطريقة الصحيحة: يجب تقديم العصائر فقط أثناء الوجبات أو عدم تقديمها على الإطلاق. أوصت AAP بعدم إطعام الأطفال دون سن 6 أشهر أي نوع من العصير. يجب ألا يزيد حجم العصائر التي تُعطى للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 12 شهراً عن 120 مل يومياً ويجب تقديمها مخففة بنصف ماء. بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 إلى 6 سنوات، يجب أن يقتصر استهلاك العصير يومياً على 100-170 مل في اليوم.

راجعي طبيب الأسنان: حددي موعداً لرؤية طبيب أسنان الأطفال قبل أن يبلغ طفلك عامه الأول. إذا كانت هناك أية مخاوف بشأن نمو الأسنان، فسيكون طبيب الأسنان قادراً على التشخيص والعلاج عاجلاً.