الفرق بين الحمل الكاذب والحمل الطبيعي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 مارس 2021 04:35 مساءً - جدول المحتوى

1- ما هو الحمل الكاذب؟

2- أعراض الحمل الكاذب

3- ما الفرق بين الحمل الكاذب والحمل الحقيقي؟

4- أسباب الحمل الكاذب

5- ماذا أفعل إذا كان حملي كاذباً؟

تعرف بعض الأمهات الحوامل أنهن حوامل حتى قبل أن يأتي اختبار الحمل إيجابياً، لكن لا تستطيع حوامل أخريات تصديق أنهن سينجبن مخلوقاً جميلاً، حتى عندما يؤكد الاختبار المنزلي أو الموجات فوق الصوتية تلك الأخبار السعيدة، وفي حالات قليلة نادرة، هناك حوامل ينتظرن طفلاً، ويعانين من أعراض الحمل، ثم يظهر لهنّ أن الأمر وهمٌ برمته.

د. فواز إدريس

وهذا ما يسمى بـ"الحمل الكاذب" الذي يمكن التعرف على كل ما يهمك منه من خلال متابعة هذا الموضوع كالآتي، الذي يعرضه الدكتور فواز إدريس، استشاري في أمراض النساء والولادة والحمل الحرج، وطب الأجنة، وأطفال الأنابيب، في مركز هيلث بلاس للإخصاب في جدّة.

1- ما هو الحمل الكاذب؟

قد تعتقد المرأة بوجود الحمل

يحدث الحمل الكاذب، عندما تعتقد المرأة أنها حامل على الرغم من أنها ليست كذلك. هذه الظاهرة نادرة جداً، ولكن بالنسبة للنساء اللواتي يعانين منها، فهي حقيقية تماماً... حقيقية بمعنى أنها الواحدة منهن تتخيل جنيناً في أحشائها، وقد تظهر بعض الأعراض الجسدية، ولكن لا يوجد نمو حقيقي للطفل، ولا يوجد اختبار حمل إيجابي، ولا يوجد نبضات القلب حتى؛ لأن الموجات فوق الصوتية لا تؤكد ذلك.

2- أعراض الحمل الكاذب

هناك بعض الأعراض للحمل الكاذب

قد يكون لدى النساء اللائي يعانين من الحمل الكاذب العديد من العلامات الجسدية، وجميعها تشبه أعراض الحمل ومنها:

عدم وجود دورة شهرية.

تضخم الثدي .

تضخم البطن.

غثيان وتقيؤ.

زيادة الوزن.

تكرار البول.

الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

الإحساس بحركة الجنين.

في بعض الحالات، قد يكون لدى المرأة التي تعاني من الحمل الكاذب مستويات مرتفعة من هرمون الأستروجين أو البرولاكتين، والذي قد يكون السبب وراء بعض الأعراض الجسدية -بالإضافة إلى الأعراض النفسية (مثل الرغبة في الارتباط بالطفل)– تكون ظاهرة على المرأة.

3- ما الفرق بين الحمل الكاذب والحمل الحقيقي؟

هناك فرق بين الحمل الكاذب والحقيقي

رغم أن النساء المصابات بالحمل الكاذب يعانين علامات وأعراضاً جسدية مشابهة للحمل الحقيقي، ويؤمنّ تماماً بأنهن حوامل، إلا أن الحمل الوهمي يفتقد عنصراً رئيسياً موجوداً دائماً في الحمل الحقيقي: وهو أن اختبار الحمل يكون سلبياً، حتى لو أعيد أكثر من مرة، فالنتيجة لا تزال سلبية، أي أنه لا يوجد حمل.

4- أسباب الحمل الكاذب

1 - يعتقد الخبراء أن معظم حالات الحمل الكاذب تحدث بسبب حلقة ردود الفعل بين العقل والجسم، والتي تؤدي فيها المشاعر القوية إلى ارتفاع الهرمونات، ما يؤدي بدوره إلى أعراض جسدية تحاكي أعراض الحمل الحقيقي. يمكن أن تكون هذه المشاعر القوية هي القلق بشأن تحديات الخصوبة، على سبيل المثال، أو الحزن الشديد بعد فقدان الحمل. وفي هذه الحالات، عندما يكون هناك توق قوي للحمل، يكون للعقل تأثير قوي بشكل مدهش على الجسم، ما يؤدي إلى ظهور أعراض الحمل عندما لا يكون هناك طفل في الرحم.

2 - إن الاعتقاد بوجود حمل هو بمثابة دفاع ضد مواجهة واقع صعب، حيث يوفر الأمل ويقلل من مشاعر الفقد والغضب والحزن والغيرة والاكتئاب التي قد تكون ناتجة عن سنوات من العقم، أو تأخر الإنجاب. أو فقدان الحمل.

3 - في بعض الحالات، يمكن أن تكون الحالة الجسدية -ورم المبيض أو الغدة النخامية، على سبيل المثال- "ولا نعني بذلك مرضاً خبيثاً"، سبباً في ارتفاع مستويات الهرمون وتضخم البطن وفقدان الدورة الشهرية.

4 - يُعتقد أيضاً أن الاكتئاب قد يكون أحد أسباب حالات الحمل الكاذب، ويتسبب بصراعات المرأة مع العقم وإمكانية الحمل.

5- ماذا أفعل إذا كان حملي كاذباً؟

قد تحلمين وتستيقظين على سراب

في الحمل الكاذب، تستمر المرأة في إنكار الدليل (على سبيل المثال، ما تكشفه الموجات فوق الصوتية) على أنها ليست حاملاً في الواقع، ومن الصعب للغاية عليها أن تصدق هذا الواقع؛ لأنه سيعرضها لكل المشاعر النفسية -حزن، قلق، حسد- كانت تحاول حماية نفسها منه. وفي هذا الظرف الصعب لا بد من وجود الشريك إلى جانبها لدعمها، إضافة لدور الطبيب النفسي الذي سيتعامل مع موقفها بتعاطف ورعاية، مدركاً أنها تمر بصدمة، فعليه أن يساعدها لقبول الحقيقة.

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