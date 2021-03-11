كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 مارس 2021 04:35 مساءً - مولودك لا يتحدث ولا يستطيع أن يخبرك باحتياجاته فكيف بإمكانك فهم ما يريد؟ هنالك حركات تساعدك على فهم لغة الرضيع وبمعرفتك به فانت ستتمكنين من توفير الكثير لمولودك. معرفة الأم لاحتياجات المولود ستساعده على بناء الثقة مع الأم وتجعله يتوقع ما سيحدث فيصبح مرتاحا ومطمئناً وكلما استجبت له بسرعة كلما أكدت له بأنك متواجدة لرعايته. معرفتك بهذه الحركات ستمكنك من معرفة الأمور المفضلة لديه، ستتعلمين كيف يظهر مشاعره وكيف ستشجعينه على إظهار هذه المشاعر من خلال تجسيدها معه كأن تنظري اليه مبتسمة ليقلدك أو تقلدين بكائه.

معرفتك بحركات المولود مهمة جدا، لذا انتبهي لهذه الحركات وما تعنيها والتي جمعناها لك من NHS Choices

- كيف تعرفين بأن مولودك جائع؟

يصدر الرضيع صوتاً معيناُ أو يبكي عندما يكون جائعاً وستتمكنين من تمييز هذا الصوت أو البكاء مع الوقت. كذلك يقوم الرضيع بمص أصبعه أو يضع قبضة يده كاملة في فمه. من حركات الجوع أيضا بأنه قد يدير رأسه نحو جهة معينة ويفتح فمه محاولاً الرضاعة.

هل هو جائع؟

- كيف تعرفين بأن مولودك نعسان؟

من المحتمل بأن المولود سيبكي عندما يكون بحاجة للنوم وكذلك سيصبح شديد الحساسية والتأثر. لن يهتم باللعب ولن يستجيب لك.

نوم المولود

- كيف تعرفين بأن مولودك يشعر بالملل أو الوحدة؟

ستلاحظين بأن مولودك يحاول العثور على أشياء يبحث عنها ويصدر أصواتاً محاولاُ تسلية نفسه أو ليناديك.

- كيف تعرفين بأن مولودك يعاني من الغازات؟

سيبدو مضطرباً ويبكي وينزعج. ستلاحظين بأنه يسحب ركبتيه نحو بطنه ويركل ساقيه.

هل مولودك يشعر بالتعب؟

- كيف تعرفين بأن مولودك بحاجة لتغيير حفاظته.

بعض المواليد لا يمانعون اتساخ الحفاظ والبعض الآخر سينزعج. إن كان مولودك من الفئة الأخيرة فانه ستلاحظينه يبكي وتبدو عليه علامات القلق وقد يظهر علامات وكأنه شارد الذهن ومتجهماً.

- هل مولودك يشعر بالتعب؟

قد يتثاءب وينظر بعيداً ولا يهتم للعب والتجاوب معك. قد يبكي ويدفعك رافضاً. يقوم المولود أيضاً بمص أصبعه محاولاً تهدئة نفسه.

- كيف تعرفين بأن مولودك يشعر بالبرد أو الحر؟

عندما يشعر المولود بالحر فمن العلامات التي ستظهر عليه هي احمرار الخدين، سرعة التنفس وقد يصبح شعره رطبا. أما البرد فقد تستشعرين ذلك من لمس جسم مولودك.