أفكار لقضاء أحسن الأوقات مع أطفالك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 مارس 2021 04:35 مساءً -

وجود الأطفال في الأسرة يمنحها المزيد من القوة والترابط والسعادة أيضا، وللحفاظ على هذه النعمة يجب علي كل أم تكوين علاقة خاصة بكل طفل ؛ فقضاء الوقت مع الأسرة بالكامل لا يُغني الطفل عن هذا الوقت الفردي الذي تخصصه له أمه أو والده..لمزيد من التفاصيل ..كان لقاؤنا وخبيرة التربية الدكتورة ابتهاج طلبة لشرح أهمية قضاء الوقت مع الابن..إضافة إلى تقديم عددا من الأفكار لقضاء أحسن الأوقات معا

أهمية قضاء وقت مع كل طفل على حدا

استغلي بعض الدقائق لإعداد وجبة الإفطار معه

.أنت لستِ بحاجة ل..قضاء وقت فردي مع كل طفل يوميًّا، فمهام العمل والمنزل ووجود طفل أو أكثر يستنفد كثيرًا من طاقتك

لكن إن كان باستطاعتك فسوف يسعد أطفالك ، وسيكون هناك نتائج مبهرة على علاقتك بأطفالك وتكوين شخصياتهم المميزة

إن وصلت العلاقة بينك وبين طفلك إلى مرحلة الصداقة، فالأصدقاء لا بد لهم من وقت خاص يتشاركون فيه الحكايات والاهتمامات والأحاديث

الوقت الفردي الذي يثق طفلك في قضائه معكِ يمنحه الاهتمام والتقدير الذي يبحث عنه ..بدلا من القيام بتصرفات مزعجة للفت انتباهك.

تخصيص وقت فردي مع طفلك يمنحه من التقدير ما يحتاجه ..كما أنه يزيد من ثقته بنفسه ويُعزز مشاعره

قضاء وقت خاص مع طفلك.. تقومان فيه بعمل الأشياء التي يحبها على طريقته الخاصة، يُشعره باحترامك لرغباته وتقديرك لاحتياجاته

الوقت الفردي هو فرصتك المثالية للتعرف على طفلك وما يمر به، عكس مواضيع الجلسات العائلية عامة

أفكار لقضاء الوقت مع أطفالك

خصصي 10 دقائق لطفلك كل صباح

خصصي 10 دقائق فقط لطفلك كل صباح يبدأ بها يومه، من الممكن أن تستغلي تلك الدقائق في إعداد وجبة الإفطار معه، أو التحدث عن خطة اليوم

أو يمكنك قضاء هذا الوقت ليلًا قبل النوم تتحدثان فيه عما حدث في يومه أو تقرآن كتابًا يحبه، أو تقومين معه ببعض تمرينات اليوجا الخفيفة تأهبًا للنوم.

التقطي مع طفلك صورة شخصية كل يوم، و في نهاية الشهر يكون لديك كتابًا مصورًا ليصبح من الهدايا المكررة كل عام في عيد ميلاده.

يمكنك تطبيقها في شكل فيديو لا يتجاوز 5 ثوانٍ يوميًّا، واصنعي مع طفلك فيديو طويلًا يضم كل اللقطات السابقة ليصبح ذكرى مميزة دائمًا لكِ وله.

التقطي مع طفلتك صورة كل يوم..لتصبح هدية مكررة لها كل عام

إذا كان طفلك يحب النشاط الحركي والرقص، فما رأيك في تخصيص 10 دقائق لممارسة الرياضة معه على أنغام الموسيقى المشجعة؟

خصصي لولدك أو ابنتك وقتًا كل يوم تقومان فيه بحل مجموعة من الأنشطة، وابحثي عن اللعبة أو النشاط المفضل لطفلك واقضي معه وقتًا مميزًا

ما رأيك في طلب المساعدة من ابنك عند طهي بعض ألوان الطعام؟ طفلك سيشعر بالسرور؛ فهو أمر جديد عليه يحبه ويستفيد منه ويستمتع عند مشاركتك فيه

يمكن القيام بجولة صغيرة مع طفلك إلى الحديقة والنادي أو الشارع ، سواء في أثناء العودة من المدرسة أو الحضانة أو التسوق.

احرصي على معرفة لغة الحب الخاصة بطفلك وطريقة التعامل الصحيحة مع شخصيته الفريدة، لتتمكني من قضاء وقت مميز معه يتذكرك دائمًا به

أهمية تنظيم وقتك ..رغم كثرة مشاغلك

تنظيم الوقت يوفر المزيد منه، ضعي جدولاً للمواعيد، وثبّتي موعداً مخصصاً لقضائه مع أطفالك ، وبعد فترة يعتادون على هذا الموعد وسيتطلعون إليه

يمكنك تخصيص يوم للمهام المنزلية كلها، بحيث يبقى لكِ المزيد من الوقت باقي أيام الأسبوع لتقضيه مع أطفالك، في اللعب، القراءة، أو مجرد الحديث

المشاركة في المهام المنزلية تساعد الطفل على اكتساب بعض المهارات، بالإضافة إلى أنها تمنحكم وقتاً لطيفاً لتقضوه معاً

غالباً قضاء الوقت مع أطفالك في مشاهدة فيلم أو مسرحية هزلية عبر شاشة التليفزيون يمنحك فرصة لطيفة..ولكن ما المانع من تقليص هذا الوقت؟

أثبتت الدراسات أن الأطفال لا يرغبون في قضاء وقت أطول مع الآباء، بقدر ما يرغبون في قضاء وقت مثمر، وكثرة المهام تجعلكِ مرهقة ..وهذا لن يسعدهم

والأفضل أن تحضري من يساعدك، سواء في المهام المنزلية، أو رعاية الأطفال، حتى تكوني في كامل طاقتك عندما تقرّرين قضاء الوقت مع أطفالك

شاركي الأطفال وقت ممارسة الرياضة مما يمنحكم وقتاً لطيفاً وممتعاً، بالإضافة إلى الاستفادة من الرياضة، وهي أيضاً فرصة لجعل الرياضة ضمن روتين حياة أطفالك

العاب اختبار الذكاء

اكتشفي مقدرة ومواهب طفلك بألعاب الذكاء

لعبة الحروف ..بأن تطلبي من طفلك 5 أسماء أو أماكن - مثلا- تبدأ بحرف الألف ..وهكذا في بقية الحروف

لعبة الأرقام..تبعا لعمره..ابدئي معه بنطق رقم 3 ليجيب بعدها 6 ، وأنت 9 ..وهو12 ..وهكذا، ويمكن البدء برقم5 أو 2 وهكذا

لعبة"عروستي"؛ أن تضعي بعقلك صورة لحيوان أو جماد ..حتى يتوصل إليها طفلك..عن طريق طرح السؤال ..والجواب على لسانك بإضافة صفة جديدة

هي كل الألعاب التي تكتشفين بها مقدرة طفلك على التحكم والتفكير ، وتبعدينه عن شاشات الآي باد والتلفزيون، مثلها مثل لعبة الباذل أوألعاب تركيب الصور والمناظر

في عمر 6 سنوات اقترحي على طفلك زيارة الجيران والأصدقاء الموثوق في أخلاقياتهم، واسمحي له بان يدعو بعض أصدقائه وجيرانه إلى المنزل

قلدي الأصوات وحولي القراءة إلى متعة لطفلك

ساعدي طفلك على تطوير حسه الموسيقي بإهدائه هذه اللعبة المسلية وتركه يتسلى ويستمتع بالميكروفون والأضواء والمؤثرات الصوتية لمزيد من المرح

شراء الكتب التي يختارها طفلك لكي تتحول قراءتها إلى "متعة بالنسبة له" محاولاً تقليد أدوار شخصيات القصة، وسرد بعض قصص الغزوات لهم والمعارك

من 7-12 سنة ممارسة الرياضة والاهتمام بها والسماح لهم باللعب مع الأصدقاء قرب المنزل.

كما تحتل ركوب الدراجات عند الأطفال المرتبة الأولى سواء الأولاد أو البنات لذا احرصي على اقتناء دراجة لهم واتركيهم ينطلقون بها مع أقرانهم قرب المنزل

شراء حيوانات أليفة فكرة جيدة، من أجل أن يستمتع طفلك بها أو قفصاً للعصافير، ويمكن أن تقتني قطة لطيفة لكي يلعب طفلك معها وتشغل وقته