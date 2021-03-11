رجيم الدجاج المسلوق لتخسيس الوزن في أسبوع

بيروت - نادين محمد - تسأل الكثيرات عن اسرع الطرق لتخسيس الوزن من دون الحاجة الى تطبيق حمية قاسية او الى ممارسة الكثير من النشاطات البدنية. ويعتبر هذا ممكناً في حال تم اختيار المكونات التي يتم تناولها بعناية. ومن الضروري ان تكون خالية من الدهون الضارة ومن السكر المصنع. كذلك من المفيد تطبيق بعض الحميات المؤقتة اي التي تستمر لمدة ايام قليلة والتي تساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون بسرعة. ومنها رجيم الدجاج المسلوق الفعال. لكن يجب ان يتم تعلم طريقة تطبيقها بدقة ومن دون اخطاء.



يساعد هذا الرجيم على خسارة الوزن بسرعة قياسية شرط ان يتم تطبيقه بانتباه. ويشار الى انه يحتوي على الكثير من المغذيات وان اطباقه تساعد على كبح الشعور بالجوع وخصوصاً في الفترات الزمنية التي تفصل بين الوجبات الاساسية.

اليوم الاول

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الفطور. بيضتان مسلوقتان من دون ملح، كوب من القهوة او الشاي او النيسكافيه من دون سكر. ويمكن تناول هذا النوع من الفطور لمدة اسبوعين متتاليين مع الحرص على اتباع نظام غذائي صحي والامتناع عن اكل الطعام الدسم والغني بالسكر غير الطبيعي.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المسلوق من دون دهون او من اللحم المشوي، طبق سلطة يحتوي على رشة من الملح والقليل من عصير الليمون وزيت الزيتون.

العشاء. بيضتان مسلوقتان من دون ملح، طبق من الخضار المشوية او المسلوقة، كوب من عصير البرتقال.

اليوم الثاني

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فطور اليوم الاول

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المسلوق من دون دهون من دون ملح، طبق كبير من السلطة مع صلصة تحتوي على القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون، كوب من عصير البرتقال.

العشاء. بيضة مسلوقة من دون اضافة الملح، طبق كبير من السلطة المشكلة، طبق من الفواكه الموسمية المتنوعة.

اليوم الثالث

فطور اليوم الاول

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من سفائن الدجاج المسلوقة مع الاعشاب او البهارات او قطعة من الستيك المشوي من دون دهون، طيق كبير من سلطة الخس والطماطم مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون، كوب من عصير البرتقال الطازج الطبيعي.

العشاء. طبق من السلطة، كوب من الزبادي الطبيعي غير المحلى، حصة من الفاكهة.

اليوم الرابع

فطور اليوم الاول

الغداء. بيضتان مسلوقتان من دون ملح، قطعة متوسطة الحجم من التوست الاسمر او من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من عصير البرتقال.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المسلوق من دون ملح، طبق كبير من سلطة مشكلة مع صلصة تحتوي على رشة صغيرة من الملح والقليل من عصير الليمون مع زيت الزيتون، كوب من عصير البرتقال.

اليوم السادس

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فطور اليوم الاول

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المسلوق او من السمك المشوي، طبق كبير من الخضار الطازجة مثل الطماطم والخيار والبقدونس والخس والنعناع.

العشاء. طبق كبير من السلطة المشكلة مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى.

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اليوم السابق

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فطور اليوم الاول

الغداء. طبق متوسط الحجم من سفائن الدجاج المسلوقة او قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، قطعة متوسطة الحجم من التوست الاسمر او من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، طبق من السلطة مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.

العشاء. بيضتان مسلوقتان من دون ملح، كوب من عصير البرتقال.

ومن أجل خسارة الوزن بفعالية من الممكن تكرار تطبيق هذا الرجيم لأسبوع آخر لا اكثر.



