1073 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الخميس، تسجيل إصابات كورونا بتسجيل 1073 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و10 وفيات، وشفاء 778 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 485 إصابة و675 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.



وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 142 ألفاً و671 شخصاً، بينهم 10 آلاف و625 حالة نشطة، ووفاة 2340 شخصاً.

وكانت السلطات الصحية في ليبيا، أعلنت اكتشاف حالات إصابة بعدة سلالات جديدة من فيروس كورونا في البلاد، بعد الكشف على عينات عشوائية موجبة لفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الأنواع الجديدة ظهرت لأول مرة في ليبيا، وتتميز بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع، محذرة من عواقب وخيمة في ظل ما تشهده البلاد من تراخٍ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.

وظهرت حالات إصابة بالسلالة البريطانية والسلالة الأفريقية والآسيوية والأوروبية وسلالات جديدة تشكل طفرة وخطراً على صحة الليبيين.