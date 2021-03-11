الدنمارك توقف استخدام لقاح "أسترازينيكا" ضد كورونا.. ما السبب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الصحة الدنماركي ماجنوس هيونيكه، الخميس، وقف بلاده لاستخدام لقاح "أسترازينيكا" ضد كورونا بسبب مخاوف تتعلق بالجلطات الدموية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير قوله: "تعليق استخدام اللقاح إجراء احترازي عقب ظهور دلالات على آثار جانبية خطيرة محتملة تتمثل في جلطات دموية مميتة".



وأضاف: "حالياً لا نستطيع أن نتوصل إلى ما إذا كانت هناك صلة"، موضحاً: "لقد تحركنا سريعاً وفي حاجة للتحقق تماماً من الأمر".

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان وكالة الأدوية الأوروبية، أن تحقيقاً أولياً لم يكشف عن أي صلة بين لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لكورونا ووفاة ممرضة نمساوية تم حقنها به.