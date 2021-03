شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلة تطوير تهدد إطلاق «باور بانك» أبل المغناطيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ادعى مسربان أن باور بانك MagSafe من أبل للشحن أثناء التنقل سيتم توصيله مغناطيسيا بجهاز الآيفون حتى يتمكن من شحن الهاتف لاسلكيًا.

وحسب موقع Cult of Mac هناك العديد من التساؤلات حول ما إذا كان بإمكان أبل إصلاح مشكلات التطوير التي تواجه الجهاز وإصدار المنتج بالفعل.

وقام حساب متخصص في تسريب معلومات من شركة أبل «LeaksApplePro» على تويتر بنشر الصورة الأولى لبنك الطاقة MagSafe.

وبعد بضعة أيام خصص جون بروسر مسرب أبل الشهير جزءًا من برنامج Front Page Tech على يوتيوب للحديث عن الجهاز الجديد.

وقدم بروسر عرضًا للباور بانك المغناطيسي الذي تتكون جوانبه من الألومنيوم بينما يكون الجزء الأمامي والخلفي من البلاستيك للسماح بنقل الطاقة لاسلكيًا.

ويتشبث الباور بانك بأحدث طرازات آيفون التي تحتوي على نظام MagSafe الجديد. والأجهزة التي تدعم النظام بشكل كامل توفر شحن لاسلكي بقوة 15 وات.

ويشاع أن جهاز آبل الجديد سيقدم شحن ثنائي الاتجاه، ما سيسمح ذلك للبطارية بتشغيل جهاز آيفون أو إعادة شحن نفسها.

ووفقا لبلومبيرج تحدث مارك جورمان عن الباور بانك وحذر من وجود مشاكل في التطوير.

وقال كل من جورمان وبروسر إن مصادرهما الداخلية في شركة أبل تقول إن هناك فرصة لعدم حل هذه المشكلات أبدًا بحيث يمكن إسقاط مشروع تطوير الباور بانك MagSafe دون الإعلان عنه على الإطلاق.

ويذكر أن MagSafe هي عبارة عن سلسلة من موصلات الطاقة المرتبطة مغناطيسيًا، وقد قدمتها شركة أبل في الأصل في 10 يناير 2006، بالاقتران مع MacBook Pro في معرض MacWorld Expo في سان فرانسيسكو كاليفورنيا.

According to a new source، this is how MagSafe battery packs look like.

This source is new، so I won’t take any responsibility on this being wrong، it is just a way to verify him.

Looks good to me، but take it with a huge grain of salt. pic.twitter.com/4oH7mUyk0k

— LeaksApplePro (@LeaksApplePro)

According to a new source, this is how MagSafe battery packs look like.

This source is new, so I won’t take any responsibility on this being wrong, it is just a way to verify him.

Looks good to me, but take it with a huge grain of salt. pic.twitter.com/4oH7mUyk0k — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) March 3, 2021