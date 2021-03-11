شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 7 أمراض تصيب الأطفال بسبب سوء التغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الأمراض التى تصيب الأطفال بسبب سوء التغذية مشيرة إلى وجود أمراض مباشرة مثل فقر الدم والسكر والضغط وأمراض الدورة الدموية وهشاشة العظام ومسمياتها.

وأضافت وزارة الصحة والسكان في منشور لها اليوم أن سوء التغذية عند الأطفال يسبب أمراض ومشاكل صحية تتمثل في السمنة والهزل وقصر القامة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان: عند إصابة الأطفال بسوء التغذية، فإنه يصبح أكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض ونصحت بأن يتناول الطفل وجبات صحية تحتوي على الخضروات والفاكهة لتعزز من قوة ومناعة جسمه.