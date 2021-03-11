تعرف عليها.. 3 أمور يسمح لمن تلقى لقاح كورونا القيام بها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

يبقى السؤال الأبرز لمن تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا ، ما هي الأشياء التي يمكن القيام بها بعد تلقي اللقاح .

أعلنت المراكز الأميركية للتحكم بالأمراض والوقاية “سي دي سي” (CDC) عن الأمور التي يسمح للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، فما أبرز الأمور التي يمكنهم القيام بها؟

قالت المراكز الأميركية إن هذه هي المجموعة الأولى من توصيات الصحة العامة للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل، وسيتم تحديث هذه الإرشادات وتوسيع نطاقها بناء على مستوى الانتشار المجتمعي لفيروس كورونا المستجد -واسمه العلمي “سارس كوف-2” (sars-cov-2) – ونسبة السكان الذين تم تطعيمهم بالكامل، والمعارف سريعة التطور حول لقاحات كورونا.

يمكن للأشخاص الملقحين بالكامل القيام بالتالي:

1- زيارة أشخاص آخرين تم تطعيمهم بالكامل في الداخل (يعني في أماكن داخلية: بيوت، شقق، غرف..) دون ارتداء أقنعة أو الحفاظ على مسافات جسدية.

2- القيام بزيارة مع أشخاص غير محصنين من أسرة واحدة معرضين لخطر منخفض للإصابة بمرض كوفيد-19 الوخيم، في الداخل دون ارتداء أقنعة أو تباعد جسدي.

3-ليس على الشخص الملقح بالكامل إذا تعرض لفيروس كورونا (مثلا اختلط بشخص تأكدت إصابته) الخضوع للحجر الصحي، شريطة عدم ظهور أعراض عليه.