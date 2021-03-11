نصائح لانقاص الوزن بدون حرمان أو جوع

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 11 - مارس - 2021 11:21 صباحًا

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى اتباع أنظمة غذائية قاسية من أجل خسارة أوزانهم قد يضطروا خلالها لحرمان أنفسهم من الأطعمة المحببة لهم.

في هذا التقرير، يستعرض موقع “ستيب تو هيلث” (step to health) الأميركي بعض النصائح لفقدان الوزن بلا حرمان أو جوع، وتشمل:

1- التركيز على الأطعمة التي تزيد الشعور بالشبع، ولا تحتوي على قدر كبير من السعرات الحرارية. على سبيل المثال، أكل تفاحة أفضل بكثير من تناول قطعة شوكولاتة؛ فالتفاح يحتوي على سعرات حرارية أقل بكثير، ويعطيك إحساسا أقوى بالشبع.

2- إدخال الأطعمة الغنية بالألياف ضمن نظامك الغذائي، لأن هذه الأطعمة تستغرق وقتا أطول في عملية الهضم، وتشعرنا بالشبع فترة أطول. وعلاوة على ذلك، لا تحتوي هذه الأطعمة على قدر عال من السعرات الحرارية، وتزودنا بالفيتامينات، وتحسن عملية العبور المعوي.

3- تقليل الدهون وزيادة كمية البروتين في النظام الغذائي؛ إذ تساعدنا اللحوم قليلة الدسم، مثل الدجاج والديك الرومي وبعض أنواع الأسماك، على إنقاص الوزن من دون الشعور بالجوع.

4-استشارة الطبيب، فللحصول على نظام غذائي صحي ومتكامل يُنصح دائمًا باستشارة اختصاصي تغذية أو طبيب.

5-إلى جانب الأطعمة الصحية، ينبغي القيام بالتمارين الرياضية بشكل روتيني وجعل ذلك أسلوب حياة وليس مجرد نشاط عرضي.

6-يؤكد موقع “ستيب تو هيلث” أن أي نظام غذائي متوازن يجب أن يشمل الكثير من الفواكه والخضروات، وشرب كمية كافية من الماء، حوالي 1.5 إلى 2 لتر يوميًا.