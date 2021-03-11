احذر.. مشروبات الطاقة تهدد صحة أطفالك

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

يواصل خبراء الصحة تحذيرهم من تبعات مشروبات الطاقة على صحة الإنسان، وبالتحديد فئة الشباب التي تقبل بشكل متزايد عليها ، حيث أثبتت العديد من الدراسات أن مشروبات الطاقة لها ضرر على أجهزة الجسم المختلفة مثل؛ الجهاز العصبي ، والهضمي وغيرها .

قال مركز حماية المستهلك بولاية براندنبورج الألمانية إن مشروبات الطاقة غير مناسبة للأطفال والمراهقين، نظراً لأنها قد تشكل خطراً على صحتهم.

وأوضح المركز أن تناول مشروبات الطاقة قد يؤدي إلى اضطرابات النوم والعصبية والصداع وتراجع القدرة على التركيز والبدانة، وذلك بسبب محتواها العالي من الكافيين والسكر.

وأضاف أنه بشكل عام لا يجوز أن يتناول الطفل الكافيين بمعدل يزيد عن 3 ملليجرامات لكل كيلو من وزن الجسم في اليوم، أي أن الطفل، الذي يبلغ وزنه 40 كيلوجراماً، لا يجوز أن يتناول الكافيين بكمية تزيد على 120 ملليجراماً في اليوم.

وتعتبر مشروبات الطاقة ضارة بالجهاز الهضمي لأن نسبة الكافيين العالية قد تخل بهرمونات الجهاز الهضمي وتزيد الإفرازات الحمضية في المعدة، ما قد يسبب تقرحات والتهابات في جدر المعدة والمريء والاثني عشر.

وقد يؤدي مع الوقت لضعف صمام المريء وبالتالي سهولة عودة الطعام والأحماض من المعدة عكسيًا إلى المريء مما قد يؤدي إلى الحموضة وتقرح المريء، كما أن احتواء مشروبات الطاقة على كمية سكر عالية (وخاصة السكريات الصناعية) قد يؤدي لتدمير بعض الفيتامينات، مثل فيتامين ب، ما قد يؤدي لعسر الهضم، كما أن المحليات الصناعية تؤدي إلى الإسهال.