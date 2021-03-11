شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب صور سماعات أذن «AirPods 3» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمثل سماعات أذن AirPods من أبل واحدة من أكبر نجاحات الشركة منذ إطلاقها لأول مرة في عام 2016.

وتتميز سماعات AirPods وAirPods Pro وAirPods Max بصوت عالي الجودة وتوفر تجربة استماع لاسلكية رائعة ومن دون مجهود.

وتم تسريب مجموعتين من الصور تظهر تصميمًا مختلفًا تمامًا للجيل الثالث من AirPods. وحسب مجلة فوربس يقع التصميم في مكان ما بين AirPods وAirPods Pro.

وقام أحد مسربي أبل «LeaksApplePro» بنشر صور للسماعة الجديدة AirPods 3 ولكن على العكس حيث تحتوي AirPods Pro على أطراف أذن من السيليكون لتوفير تأثير عزل أفضل للضوضاء، فإن سماعات الأذن الجديدة لا تحتوي على أي أطراف. كما لم يتم إرفاق الأطراف في الصور، ولا يوجد مكان لإرفاقها في صندوق الشحن. وبالإضافة إلى أن التصميم مختلف تمامًا بالنظر إلى الفتحات السوداء الموجودة في أماكن أخرى.

ويتوقع بأنه سيكون هناك حدث خاص لشركة أبل خلال شهر مارس أول ابريل للإعلان عن السماعات الجديدة، ومن المحتمل أن يبلغ سعر AirPods 3 مبلغ 199 دولارًا أو أكثر قليلاً.

AirPods 3