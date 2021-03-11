شكرا لقرائتكم نيللي كريم غامضة و"ضد الكسر" رمضان المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مع اقتراب شهر رمضان وتوالي الإعلان عن الأعمال الدرامية المشاركة بهذا الموسم، طرحت شركة "العدل جروب" بوستر مسلسل "ضد الكسر" للفنانة نيللي كريم الذي يعرض في رمضان 2021.

وظهرت نيللي كريم على البوستر بمفردها تقف أمام مرآة وتمسك هاتفها المحمول وتصور نفسها سيلفي، وآثار دماء على كتفها الأيسر.

3 صور

وتفاعل مع بوستر المسلسل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوه بالمشوق والغامض، حيث لا يكشف البوستر عن الكثير أو يعطي دلالات معينة حول القصة والأبطال.

ونشرت الفنانة نيللي على مدار الأيام الماضية عدداً من الصور من كواليس تصوير المسلسل.

المسلسل من بطولة نيللي، محمد فراج، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، لقاء الخميسي، وحمزة العيلي، والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج جمال العدل.

يشار إلى أن نيللي شاركت في رمضان 2020 بمسلسل "بـ100 وش" من إنتاج نفس الشركة لأول مرة في دور وعمل درامي كوميدي اجتذب نجاحاً جماهيرياً كبيراً.