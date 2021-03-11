شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد شرب المياه فى السيطرة على ارتفاع ضغط الدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول الماء بكثرة قد يكون هو المفتاح للمساعدة في تقليل المخاطر الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم، وهو عبارة عن ارتفاع قوة ضغط الدم على جدران الأوعية الدموية، مما يسبب عبئا على القلب والأوعية الدموية ويجعلها تعمل بأقل كفاءة، وتصاب الشرايين التي تمد القلب بالدم بالانسداد والضيق مما يؤدى الي أمراض القلب وتصلب الشرايين.



اهمية تناول المياه لمرضى ضغط الدم المرتفع

وأكد تقرير نشر في موقع Healthline، عن وجود علاقة بين تناول المياه والمرطبات ومستويات ضغط الدم، والذي اكد علي أن شرب الماء هو وسيلة طبيعية لخفض ضغط الدم المرتفع.

وأوضح التقرير أن عندما لا يتناول الشخص كمية كافية من الماء، يحاول الجسم تأمين إمداد السوائل عن طريق الاحتفاظ بالصوديوم، نظرا لأنه آلية التأمين على الماء بالجسم، لذا فإن الجفاف يجبر جسمك على إغلاق بعض الشعيرات بشكل تدريجى، الأمر الذى ينتهي بزيادة الضغط في" الأنابيب "بداخل الشعيرات الدموية والشرايين، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، لذا، فإن أفضل الطرق لخفض ضغط الدم بشكل طبيعي هي البقاء رطبًا جيدًا.

واشار الخبراء إلى أن الماء عنصر حاسم في نقل الدم في جميع أنحاء الجسم، فضلاً عن المساعدة في الهضم والامتصاص وتوصيل العناصر الغذائية، لذا بدون كمية كافية من الماء ، يمكن أن تصبح الأوعية الدموية أضيق حيث يحاول الجسم الاحتفاظ بالسوائل.

وينتج عن تضييق الأوعية الدموية، زيادة الجهد على وظائف القلب الذى يعمل بجهد أكبر لتوصيل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم، مما يزيد من ضغط الدم.

ويلعب هرمون فازوبريسين دروا هاما في تلك العلاقة، حيث يفرز هذا الهرمون عندما يكون هناك عدد كبير من المواد المذابة (أو مستوى الصوديوم) في دمك ، أو عندما يكون حجم دمك منخفضًا، مما يؤكد عن أهمية تجنب الجفاف للمساعدة في التخلص من ارتفاع ضغط الدم، لذا لابد من الحصول علي 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميًا، للحفاظ علي صحة القلب والشرايين.