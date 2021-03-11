وصفات منزلية لها مفعول السحر على نشاط وصحة الكبد.. اعرفها

محمد الفلاح - الخميس 11 مارس 2021

يعتبر الكبد من أهم الأعضاء، وهو أكبر غدة موجودة بجسم الإنسان؛ وتكمن أهميته بسبب أدواره المهمة في تركيب المواد الكيميائية الحيوية اللازمة لعملية الهضم، كما يخزن الجليكوجين وينتج الهرمونات، علاوة على أن نحو 1500 ملي من الدم تتدفق من خلال الكبد في الدقيقة الواحدة.



وللعناية بالكبد هناك بعض الخلطات العشبية السهلة والبسيطة، والتي يمكن إعدادها في المنزل، تريح الكبد وتغذيه وتحميه وتنظفه من السموم.

1. تطهر وتصفي الدم

يقطع فص ثوم (مطهر ومصف للدم كما أنه مضاد للبكتيريا والفيروس) على ملعقة عسل نحل، وملعقة مطحونة من الحبة السوداء، وتؤخذ على الريق وقبل النوم.

2. تريح الكبد

تناول الزعتر (يحتوي على كميّة كبيرة من الثيمول وهي مطهر فعّال) بالجبنة البيضاء وزيت الزيتون (من الزيوت الأحاديّة غير المشبعة التي تريح الكبد ولا ترهق عمله) مع العسل.

3. تنظف الكبد

شرب فنجان من عسل النحل (بسبب غناه بسكر الغلوكوز الذي يزيد من احتياطي المواد الكربوهيدراتية على شكل جليكوجين) على ملعقة حبة سوداء مطحونة على الريق مع بعض التمر أو البلح الرطب (يعمل كمنظف للكبد).

4. تزيل السموم

يضاف فص ثوم مهروس على جزرة مهروسة (تعمل على زيادة سرعة التخلّص من السموم في الكبد) وملعقة مطحونة من الحبة السوداء إلى فنجان عسل ويؤخذ ثلاث مرات يوميّاً.

5. تحمي الكبد

تحمّص بذور عشبة الكعيب أو ما يعرف بـ milk thistle (تحتوي على مادة السليمارين التي تحمي الكبد من مادة التتركلورايد الكربون المسمّة) ثمّ تطحن وتشرب مثل القهوة.