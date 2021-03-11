دراسة تكشف المدة المناسبة بين جرعتي لقاح "أسترازينيكا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت دراسة جديدة أن الانتظار لمدة 3 أشهر بين الجرعة الأولى والثانية من لقاح "أسترازينيكا" ضد كورونا يؤدي لزيادة فاعلية اللقاح.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأسترالية أن الدراسة التي شملت أكثر من 17 ألف مشارك، أظهرت أن معدل فاعلية اللقاح وصل لـ81% عند إعطاء الجرعة الثانية بعد مرور 3 أشهر على الجرعة الأولى، فيما انخفض معدل الفاعلية لـ55٪ عندما أُعطيت بعد أقل من 6 أسابيع.



كما وجد الباحثون أن الجرعة الأولى توفر حماية بنسبة 76٪ في الأشهر الثلاثة الواقعة بين الجرعتين، مما يعني أن الأشخاص الذين يحصلون على هذا اللقاح يتمتعون بحماية عالية أثناء انتظار جرعتهم الثانية.

وقال البروفيسور جودي ماكفيرنون، مدير علم الأوبئة في معهد "بيتر دوهرتي" للعدوى والمناعة: "رغم أنه قد تكون هناك حاجة للحصول على جرعتين من أجل الحماية الكاملة، ولكن توجد حماية جزئية في الفترة الواقعة بين الجرعتين، فخلال هذه الفترة الزمنية، ستعمل الجرعة الأولى من اللقاح بشكل جيد".

وتعد النتائج التي نشرت في مجلة "ذا لانسيت" العلمية مدعومة أيضاً بدراسة واقعية من أسكتلندا، حيث فحصت هذه الدراسة، التي لم تخضع بعد لمراجعة الأقران، فاعلية الجرعة الأولى من لقاحات "فايزر" و"أسترازينيكا" في دراسة وطنية لحوالي 5.4 مليون شخص.

ووجدت الدراسة الأسكتلندية أن جرعة واحدة من أي لقاح منهما "تؤدي إلى انخفاض كبير في خطر الحاجة لدخول المستشفى المرتبط بـ"كوفيد-19"، لكنها أكدت أن لقاح أسترازينيكا قد تفوق على لقاح "فايزر"، بحسب "إيه بي سي".

وأضافت الشبكة: "كان الحصول على جرعة واحدة من لقاح فايزر فعالاً بنسبة 85٪ في منع دخول المستشفى بعد 28-34 يوماً بعد التطعيم، في حين كانت جرعة واحدة من لقاح أسترازينيكا فعَالة بنسبة 94٪ في منع دخول المستشفى في نفس الفترة".

ورحبت مديرة برنامج معهد "بيرنت" الأسترالي للقضاء على الأمراض، هايدي درامر، بنتائج الدراسة، قائلة: "إنها أخبار رائعة حيث يبدو أن هناك زيادة جيدة في الفاعلية، كما أنه يمكننا طمأنة الناس أن لقاح أسترازينيكا ممتاز".