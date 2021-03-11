شكرا لقرائتكم خبر عن صديق ترامب يطلق موقع تواصل اجتماعي جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يخطط مايك ليندل الرئيس التنفيذي لشركة ماي بيلوو «MyPillow»- شركة أمريكية لصناعة الوسائد- لإطلاق موقع للتواصل الاجتماعي يسمى Vocl.

وقال ليندل وهو مؤيد قوي للرئيس السابق ترامب لـ «بيزنس إنسايدر» أن موقع Vocl سيكون مخصصًا «للطباعة والراديو والتلفزيون» ويختلف عن المنصات المحافظة مثل جاب «Gab» وبارلير «Parler». وأضاف: «إنه ليس مثل أي شيء رأيته من قبل.»

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة ماي بيلوو إنه عمل على Vocl لمدة أربع سنوات ويخطط ليصبح الرئيس التنفيذي له. وتوقع إطلاقه في موعد أقصاه ثلاثة أسابيع.

وأشار ليندل إلى أنه ليس لديه أي مستثمرين محتملين ولكن حوالي 10 أشخاص كانوا يعملون في Vocl، ورفض ذكر اسم أي من هؤلاء حفاظا على سلامتهم. كما رفض تحديد موقع مقر Vocl في الولايات المتحدة والكشف عن المبلغ الذي استثمره.

وتابع ليندل إلى أنه سيعتمد على خوادمه الخاصة لتشغيل النظام الأساسي بدلاً من استخدام خدمات أمازون «Amazon Web Services»، التي أزالت تطبيق بارلير من خوادمها بعد هجوم الكابيتول.

وبعد الهجوم على مبنى الكابيتول أصبح تويتر ويوتيوب أكثر حرصا تجاه المعلومات المضللة عن الانتخابات، حيث قام تويتر بحظر ليندل وترامب من الموقع، وقام كل من يوتيوب وفيميو أيضًا بإزالة فيلم أنشأه ليندل قدم مطالبات تتعلق بتزوير الانتخابات.

ويذكر أن المتحدث باسم تويتر أعلن أنه تم تعليق حساب ليندل بسبب الانتهاكات المتكررة لسياسة النزاهة المدنية الخاصة بالموقع. وأكد تويتر أن الحظر المفروض على رجل الأعمال هو حظر دائم.

ويعد ليندل من أشد المؤيدين والمقربين لترامب، وأظهرت تقارير في وقت سابق أنه اقترح على الرئيس إعلان الأحكام العرفية في أعقاب ما اعتبره تزويرًا واسعًا في الانتخابات.

وزعم ليندل أن أجهزة التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية كانت جزءًا من مؤامرة لتزوير الانتخابات ضد ترامب، وعند تهديد شركة دومينيون برفع دعوى قضائية، قال ليندل لصحيفة نيويورك تايمز: «أرحب بهم حقًا لمقاضاتي لأن لدي كل الأدلة ضدهم».

ورفعت شركة دومينيون سيستمز «Dominion Voting Systems» دعوى قضائية ضد ليندل تطالب بتعويض قدره 1.3 مليار دولار بسبب مزاعم بأن ماكينات التصويت التابعة للشركة أبعدت ترامب عن الفوز في الانتخابات.