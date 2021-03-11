شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد زيت جوز الهند.. كيف يستخدم كغسول للفم لتبييض الأسنان ولصحة اللثة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زيت جوز الهند له العديد من الفوائد الصحية بما فى ذلك تعزيز وظائف المخ وحتى تحسين جودة البشرة، ومن الممكن أيضًا صنع غسول للفم بزيت جوز الهند لمنع رائحة الفم الكريهة ولتبييض الأسنان، وفقًا لما ذكره موقع "express".

هناك أنواع مختلفة من زيت جوز الهند من الضرورى أن تختار منها النوع المناسب عندما تبحث عن تحسين صحتك، وتشير الأبحاث إلى أن زيت جوز الهند البكر يحتوى على أكثر الخصائص المعززة للصحة، وبمجرد تسخينه سيتحول إلى نوع الزيت السائل الذى نعرفه جميعًا، ويمكن من خلاله صنع غسول منزلى من زيت جوز الهند لإنعاش أنفاسك وتبييض أسنانك، وتحسين صحة اللثة، حيث يتم مزج أجزاء متساوية من زيت جوز الهند مع صودا الخبز لصنع هذا الغسول الفموى الرائع، وإضافة بضع قطرات من زيت النعناع حسب ذوقك.

ويمكنك استخدام غسول زيت جوز الهند يوميًا للمساعدة فى تبييض الأسنان وتحسين صحة اللثة وتنشيط أنفاسك والقضاء على الرائحة الكريهة.

من جانبه، يقول أخصائى التغذية الدكتور جوش أكس "قد يكون زيت جوز الهند أكثر الأطعمة الصحية تنوعًا على هذا الكوكب، لدرجة أننى أعتبره من أفضل الأطعمة الخارقة، إنه ليس فقط يستخدم فى الطهى، ولكن استخدامات زيت جوز الهند عديدة ويمكن أن تمتد إلى كونها شكلاً من أشكال الطب الطبيعى، ويمكن استخدامه فى علاجات التجميل الطبيعية وغير ذلك الكثير".

ويقول الباحثون فى معهد "أثلون" للتكنولوجيا، إن خصائص المضادات الحيوية الموجودة فى زيت جوز الهند قادرة على تدمير البكتيريا التى تسبب تسوس الأسنان.

فيما يلى.. أهم فوائد زيت جوز الهند:

1- أحد أفضل استخدامات زيت جوز الهند كمرطب طبيعى للبشرة، حيث يتم امتصاصه بسرعة من الجلد ويقضى على الدهون تمامًا.

2- زيت جوز الهند جيد أيضًا لعلاج الشفاه الجافة المتشققة، حيث يعمل على ترطيب الشفاه والحماية من حروق الشمس.

3- يساعد فى تقوية الشعر وتصفيفه، فقط يتم وضع ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند على الشعر ثم يتم غسله للحصول على نتيجة مضمونة.