تجارب اللقاح الروسي لكورونا بالإمارات تصل لمرحلة المراقبة النهائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي "RDIF" و"بيورهيلث" و"أوروجلف" أن التجارب السريرية على لقاح كورونا الروسي القائم على الفيروس الغدي البشري في الإمارات قد وصلت إلى مرحلة المراقبة النهائية.

وتجارب لقاح "كوفيد-19" الروسي القائم على الفيروس الغدي البشري في دولة الإمارات تم تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية وشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" ودائرة الصحة في أبوظبي، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وعقب نجاح إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح لـ1000 متطوع، تتضمن المرحلة المقبلة من التجارب مراقبة الاستجابة المناعية لدى المتطوعين على مدار 180 يوماً.

وسيتم إصدار نتائج تجارب الإمارات بحلول شهر أبريل/نيسان 2021 ودمجها مع نتائج الأبحاث الواعدة لتجارب عالمية أخرى.

وأظهرت النتائج المرحلية الأخيرة للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية، حسبما ورد في مجلة "ذا لانسيت" الطبية الرائدة عالمياً، فعالية عالية بنسبة 91.6%، إلى جانب استجابة مناعية قوية ونتائج آمنة.

وتعد التجارب السريرية في الإمارات جزءاً من حملة "اللقاح من أجل الانتصار" -V4V- التي تمثل إسهام دولة الإمارات في التجربة العالمية للقاح الروسي القائم على الفيروس الغدي البشري، الذي طوره معهد "جاماليا" الوطني لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، بالمشاركة مع صندوق الاستثمار المباشر في روسيا "RDIF"، وستكون شركة "أوروجلف هيلث انفستمنت" ومقرها أبوظبي وشركة "بيورهيلث" شركاء التسويق والتوزيع الرسميين.

وقال الدكتور أحمد الحمادي، الباحث الرئيسي لدراسة اللقاح واستشاري الأمراض المعدية: "يعتبر الانتقال إلى مرحلة المراقبة النهائية إنجازاً جديراً بالاحتفاء للمجتمع الطبي في الإمارات وتعد دراسة الاستجابة المناعية لدى مجموعة متنوعة من المتطوعين مؤشراً مهماً من شأنه أن يمهد الطريق لتعزيز تأمين سلامة المواطنين والمقيمين ضد فيروس كوفيد-19".

من جانبه، أوضح كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي: "أظهرت التجارب السريرية نتائج مبشرة في مختلف أنحاء العالم وستضيف هذه المرحلة التالية بيانات مهمة، وهو ما يبرهن على الفعالية العالية للقاح ويعزز الجهود العالمية لدولة الإمارات في مجال ريادة الاكتشافات العلمية".

وتمت تجربة اللقاح الروسي على بالغين أصحاء من جنسيات متعددة، بعمر 18 عاماً فما فوق، يعيشون في دولة الإمارات وليس لديهم تاريخ بالحصول على تطعيم "كوفيد-19" أو الإصابة به، ولم يكونوا يعانون من أي أمراض معدية أو أمراض تنفسية حادة.

وتم ترخيص اللقاح للاستخدام بروسيا في شهر أغسطس/آب 2020، ليكون أول لقاح مرخص ضد "كوفيد-19" من أصل 165 لقاحاً يجري تطويرها في أنحاء العالم.

وبناء على نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الروسية، والتي شملت أكثر من 22 ألف متطوع، وافقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية على الاستخدام الطارئ للقاح الروسي في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وكانت المرحلتان الأوليتان من التجارب السريرية على اللقاح، اللتان نُشرتا في مجلة "ذا لانسيت"، سجلتا استجابة مناعية خلطية وخلوية مستقرة لدى المتطوعين.