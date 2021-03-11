شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يحدث مرض باركنسون وما هى أبرز الأعراض والمضاعفات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض باركنسون يحدث نتيجة فقدان الخلايا العصبية في جزء من الدماغ يسمى المادة السوداء، والذي يؤدي إلى انخفاض في مادة الدوبامين في المخ، والتي تؤثر على الأداء الحركى للمصاب وتبدأ بمجرد رعشة ثم تحدث بقية المضاعفات.





ابرز علامات الاصابة بمرض باركنسون

وطبقا لتقرير نشر في موقع إكسبريس هناك بعض العلامات الخمسة المبكرة التي تشير إلى احتمالية الإصابة بالمرض، والتي تتطور بشكل عام ببطء على مدى سنوات.

فيما يلي أكثر العلامات شيوعًا لمرضى باركنسون:

1. الرعشة:

ويمكن أن تشمل رعشة بطيئة في اليد عند الراحة وتظهر عادةً في يد واحدة ولكن في النهاية ستتأثر كلتا اليدين مع تقدم المرض.

2.بطء الحركة

يرتبط بطء الحركة بصعوبات عبر عملية الحركة بأكملها، والذي يشمل تعابير الوجه.

كما قد يترافق مع حالة التصلب للأطراف آلام المفاصل أيضا، حيث تصبح العضلات متيبسة بسبب عدم القدرة على الاسترخاء.

3. عدم الاستقرار الوضعي

عادة ما تحدث هذه الأعراض في المراحل المتأخرة من المرض، وهنا يجد الشخص صعوبة في الحفاظ على وضع مستقيم وغير مستقر عند الوقوف، ويؤدي عدم الاستقرار هذا إلى سقوط الشخص المصاب بمرض باركنسون في كثير من الأحيان.

4.تجمد :

يحدث هذا عندما يشعر الشخص كما لو أن أقدامه ملتصقة بالأرض، خاصة عند الدوران أو تغيير الاتجاه، كما يشعر أن النصف السفلي له عالق لكن النصف العلوي قادر على الحركة.

ويعد مرض باركنسون اضطراب تدريجي في الجهاز العصبي يؤثر على الحركة، فقد تبدأ الأعراض تدريجيًا، والتي قد تكون مجرد رعشة بسيطة باليد لتتوالي الأعراض مع تقدم الحالة المرضية.