كورونا حول العالم.. إصابات جديدة في الصين وزيادة قياسية بوفيات البرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترك وباء "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد أثره على جميع دول العالم وحصد أرواح ملايين الأشخاص.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 118 مليوناً و630 ألفا و45 إصابة.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و631 ألفاً و996 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 94 مليوناً و238 ألفاً و652 حالة.





وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم:





11 إصابة جديدة في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل البر الرئيسي 11 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" الأربعاء، ارتفاعاً من 5 حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى 10 من 16 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في بر الصين الرئيسي 90018 حالات، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.





ارتفاع إصابات ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 14356 إلى مليونين و532 ألفاً و947 حالة.

وأظهرت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 72810 بعد تسجيل 321 وفاة جديدة.





زيادة قياسية في البرازيل

سجلت وزارة الصحة البرازيلية زيادة يومية قياسية في الوفيات بسبب فيروس كورونا، حيث لقي 2286 مصاباً حتفهم خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 79876 ليرتفع الإجمالي في البلاد منذ بدء الجائحة إلى أكثر من 11.2 مليون.

وبلغ عدد الوفيات الإجمالي 270656، في ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

وقالت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية إن معدلات العدوى في البرازيل مقلقة، حيث تتفشى سلالة جديدة أسرع انتشارا تعرف باسم (بي1) ودعت إلى تشديد إجراءات الصحة العامة.





ارتفاع وفيات المكسيك

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 6674 حالة إصابة جديدة مؤكدة بـ"كوفيد-19" و699 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و144 ألفاً و558 والوفيات إلى 192488.

وقال مسؤولون في مجال الصحة إن العدد الفعلي للمصابين والوفيات في المكسيك على الأرجح أعلى بكثير من الإحصاء الرسمي بسبب عدم إجراء الفحوص على نطاق واسع.



