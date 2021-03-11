كيف تهدد مشروبات الطاقة صحة الأطفال؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مركز حماية المستهلك بولاية براندنبورج الألمانية إن مشروبات الطاقة غير مناسبة للأطفال والمراهقين، نظراً لأنها قد تشكل خطراً على صحتهم.

وأوضح المركز أن تناول مشروبات الطاقة قد يؤدي إلى اضطرابات النوم والعصبية والصداع وتراجع القدرة على التركيز والبدانة، وذلك بسبب محتواها العالي من الكافيين والسكر.



وأضاف أنه بشكل عام لا يجوز أن يتناول الطفل الكافيين بمعدل يزيد عن 3 ملليجرامات لكل كيلو من وزن الجسم في اليوم، أي أن الطفل، الذي يبلغ وزنه 40 كيلوجراماً، لا يجوز أن يتناول الكافيين بكمية تزيد عن 120 ملليجراماً في اليوم.