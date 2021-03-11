صحة ورشاقة

كيف تهدد مشروبات الطاقة صحة الأطفال؟

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مركز حماية المستهلك بولاية براندنبورج الألمانية إن مشروبات الطاقة غير مناسبة للأطفال والمراهقين، نظراً لأنها قد تشكل خطراً على صحتهم.

وأوضح المركز أن تناول مشروبات الطاقة قد يؤدي إلى اضطرابات النوم والعصبية والصداع وتراجع القدرة على التركيز والبدانة، وذلك بسبب محتواها العالي من الكافيين والسكر.

وأضاف أنه بشكل عام لا يجوز أن يتناول الطفل الكافيين بمعدل يزيد عن 3 ملليجرامات لكل كيلو من وزن الجسم في اليوم، أي أن الطفل، الذي يبلغ وزنه 40 كيلوجراماً، لا يجوز أن يتناول الكافيين بكمية تزيد عن 120 ملليجراماً في اليوم. 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا